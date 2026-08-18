Arruabarrena destacó el “partido inteligente” de Boca y ya piensa en Racing

Arruabarrena destacó el partido inteligente de Boca luego de la contundente victoria por 4-0 ante Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco, resultado que selló un global de 7-1 y depositó al Xeneize en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El entrenador valoró especialmente la manera en que sus dirigidos administraron la ventaja conseguida en la ida y evitaron complicaciones en Paraguay.

A diferencia del primer encuentro de la eliminatoria, Boca consiguió imponer condiciones desde el comienzo, controló el desarrollo y construyó una goleada que incluso le permitió al entrenador administrar las cargas físicas. Arruabarrena había realizado cinco modificaciones respecto del empate frente a Platense por el Torneo Clausura y, con la clasificación encaminada, aprovechó para darle descanso a algunos futbolistas.

“Estoy muy contento por el partido que hicieron. Desde el primer momento nos sentimos cómodos en el campo y, más allá de algunos errores, siempre tuvimos el control del partido”, afirmó Arruabarrena durante la conferencia de prensa posterior a la clasificación.

Arruabarrena valoró la inteligencia de Boca

El entrenador consideró que su equipo incluso pudo haber conseguido una diferencia mayor durante los primeros minutos. Sin embargo, destacó que llegar al entretiempo con dos goles de ventaja le permitió modificar la planificación y cuidar jugadores pensando en la continuidad del calendario.

“Pudimos marcar más goles antes de meter el primero y nos fuimos al descanso estando dos goles arriba. Eso nos permitió hacer descansar después a Tomi Aranda, que venía acumulando muchos minutos, usamos también a Rey Domenech y debutó Facu Herrera. En líneas generales el equipo estuvo bien y los rendimientos fueron altos”, remarcó.

Arruabarrena también puso el foco sobre aquellos futbolistas que tuvieron su oportunidad debido a la rotación. “Trato de que el grupo esté siempre atento, porque aprovecharon la oportunidad los chicos que no venían teniendo tantos minutos de juego. Nos gusta ganar y obviamente hay momentos que podés ganar jugando bien y otros en los que podés ganar jugando mal”, comentó.

“Teníamos más para perder que para ganar”

Una de las principales conclusiones del técnico estuvo relacionada con la actitud que tuvo Boca para afrontar un encuentro al que llegaba con una ventaja considerable. Arruabarrena destacó que sus jugadores no se relajaron ni se dejaron llevar por la ansiedad.

“Hicimos un partido inteligente, no abusamos de los nervios, sabiendo que teníamos más para perder que para ganar, porque somos Boca, y por eso hago hincapié en que felicito a mis jugadores por ser inteligentes y no nos desesperamos. Y a lo largo de la eliminatoria fuimos muy superiores”, enfatizó.

La goleada confirmó el amplio dominio que Boca tuvo en la llave. El Xeneize terminó imponiéndose por 7-1 en el resultado global y avanzó con autoridad a los cuartos de final. Además, Arruabarrena mantuvo su destacado registro en cruces eliminatorios de la Copa Sudamericana: entre su primera etapa y este nuevo ciclo, ganó seis de las siete series que dirigió.

El gol de Villa y el debut de Enner Valencia

El entrenador también se refirió a Sebastián Villa, quien convirtió uno de los goles de la noche y protagonizó uno de los momentos destacados del encuentro. Arruabarrena hizo especial hincapié en el camino recorrido por el atacante para volver a vestir la camiseta azul y oro.

“Sabemos lo que ha dejado y ha trabajado para estar nuevamente en Boca. Me pone contento por él, por su esfuerzo para estar bien”, expresó el técnico al analizar la actuación del delantero.

Además, evaluó los primeros minutos de Enner Valencia con Boca. “Entró bien, lo vemos bien pero todavía falta. Él lo sabe, es muy autocrítico, y se nota la jerarquía que tiene”, sostuvo Arruabarrena sobre el delantero ecuatoriano, quien sumó sus primeros minutos con la camiseta del Xeneize.

Boca cambia el chip y piensa en Racing

Con la clasificación asegurada, Boca deberá dejar rápidamente atrás la Copa Sudamericana para concentrarse nuevamente en el Torneo Clausura. El próximo compromiso será ante Racing, el domingo en Avellaneda, y el cuerpo técnico ya comenzó a trabajar con ese objetivo.

“Ahora a descansar y mañana a entrenarnos, cambiar y el chip y pensar en el torneo local, que tenemos que sumar de a tres contra un rival muy importante como Racing. Ya empezaremos a pensar en eso y a preparar ese encuentro”, agregó Arruabarrena.

Para ese partido, el entrenador confirmó tres bajas importantes. “Trataremos de seguir en esta senda, con ciertas bajas, pero buscaremos ganar. Leandro, Marco y Lozano no llegan para jugar con Racing, eso seguro”, comentó. De esta manera, Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano quedaron descartados para el encuentro frente a la Academia.

Después de una noche contundente en Paraguay, Boca cerró una eliminatoria que dominó ampliamente y se metió entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana. Para Arruabarrena, la clave estuvo en la forma en que sus dirigidos asumieron el compromiso: controlaron el juego, aprovecharon sus oportunidades y evitaron relajarse pese a la ventaja. Ahora, el Xeneize deberá cambiar rápidamente de objetivo y buscar ante Racing los tres puntos que necesita en el campeonato local.