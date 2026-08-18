Más clubes entrerrianos acceden a programas provinciales para fortalecer su funcionamiento

Los programas provinciales para clubes de Entre Ríos buscan ampliar el acompañamiento a las instituciones deportivas mediante herramientas de financiamiento, beneficios en servicios, aportes para infraestructura y capacitaciones. Ricardo Lupi, director general de Deporte Social y Educativo, brindó a Elonce detalles de las iniciativas que se encuentran en marcha.

El funcionario explicó que la Secretaría de Deportes viene concretando encuentros con instituciones de distintos departamentos. En Paraná, recientemente se desarrolló una reunión con representantes de clubes para informar sobre las alternativas disponibles. "Tenemos distintos programas a los que pueden acceder los clubes y la recepción ha sido muy buena", afirmó Lupi.

Entre las propuestas se encuentra "Ganá con tu Club", implementada junto con IAFAS y Lotería de Córdoba. La iniciativa permite que las instituciones obtengan recursos mediante una rifa solidaria: el 60% del valor de cada número vendido queda para el club, mientras que el 40% restante se destina al financiamiento de los premios. El programa fue puesto en funcionamiento durante agosto en Entre Ríos.

Beneficios para aliviar los gastos de los clubes

Lupi señaló que una de las inquietudes planteadas por los dirigentes está relacionada con los costos administrativos. En ese sentido, destacó una simplificación implementada a través de Personas Jurídicas. "Se redujo el costo de los balances casi un 50%, tanto en lo económico como en los papeles que tienen que presentar los clubes", indicó.

Otro punto central es el costo de la electricidad. Según explicó, las instituciones deportivas cuentan con una reducción del 35% en la tarifa eléctrica, mientras que el beneficio puede alcanzar el 45% cuando el club mantiene un convenio con una institución educativa o asociación civil. Además, mencionó un beneficio para consumos de hasta 570 kW.

Infraestructura y capacitación de dirigentes

En materia de infraestructura, recientemente cerró la inscripción a un programa de desarrollo deportivo al que se presentaron numerosas instituciones. Actualmente, la Provincia analiza los proyectos y la documentación para continuar con los trámites administrativos y posteriormente entregar aportes no reintegrables.

También se desarrollan capacitaciones virtuales para dirigentes con participación de universidades. "Creemos desde el gobierno de la provincia que este rol de los dirigentes es clave y fundamental y para ello es importante la capacitación", expresó.

Finalmente, Lupi confirmó que continúa el programa de becas deportivas. Las postulaciones son analizadas junto con la Confederación Entrerriana de Deportes y las federaciones de cada disciplina. "Entre Ríos tiene una gran cantidad de deportistas de excelentes resultados", destacó, y señaló que actualmente se evalúan las presentaciones para determinar los próximos beneficiarios.