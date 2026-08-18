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Con goles de Ascacibar y Villa, Boca derrota 2-0 a Recoleta y avanza a cuartos de la Copa Sudamericana

Tras el 3-1 conseguido en la ida, con una formación con cinco cambios Boca intentará cerrar a su favor la serie de octavos de final. Seguí las incidencias del partido.

18 de Agosto de 2026
Boca se juega el pase con Recoleta.
Boca se juega el pase con Recoleta. Foto: Clarín.

Tras el 3-1 conseguido en la ida, con una formación con cinco cambios Boca intentará cerrar a su favor la serie de octavos de final. Seguí las incidencias del partido.

Boca se juega el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de hacer valer el 3-1 conseguido en la ida en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

 

Para este encuentro, no estarán presentes Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino por diversas lesiones, a los que se suman Lautaro Di Lollo y Leonel Flores, que descansarán por el extenso calendario que ha tenido el Xeneize en agosto.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

42 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Sebastián Villa fusiló a Ferreira para marcar el segundo gol de su equipo y el primero de él en su segundo ciclo en la entidad.

 

 

 

30 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!

Tras un rebote del arquero, Santiago Ascacíbar marcó su segundo gol en el torneo y el primero en el partido para darle una tranquilizadora ventaja de tres partidos.

 

 

 

20 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE MONTERO!

El arquero tapó un mano a mano contra Ronal Domínguez en el área chica.

 

18 minutos: Nelson Ferreira evitó el gol de Boca Juniors

Otra vez, Sebastián Villa fue quien comandó el ataque del equipo, remató fuerte y provocó la reacción del arquero paraguayo, quien manoteó a un costado.

 

14 minutos: Milton Delgado hizo la personal y probó desde lejos

El partido se torna disputado y con Boca lastimando de contragolpe. En esta acción, el mediocampista llegó hasta el fondo y le pegó recto, a las manos del arquero Nelson Ferreira.

 

5 minutos: Sebastián Villa tuvo el gol de Boca

Una excelente jugada colectiva que comenzó con Gorosito y continuó con Aranda, que descargó en el colombiano, que enganchó para la derecha y tiró a colocar. La pelota se fue apenas por arriba.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Las formaciones confirmadas:

 

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Jorge Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Recoleta: Nelson Ferreira; Blas Medina, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Luis Cardozo, Pedro Ríos; José Espínola, Ronal Domínguez, Alejandro Silva; Aldo González y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.

Temas:

Boca Recoleta Copa Sudamericana
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