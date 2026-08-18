Con goles de Ascacibar y Villa, Boca derrota 2-0 a Recoleta y avanza a cuartos de la Copa Sudamericana

Tras el 3-1 conseguido en la ida, con una formación con cinco cambios Boca intentará cerrar a su favor la serie de octavos de final. Seguí las incidencias del partido.
Boca se juega el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de hacer valer el 3-1 conseguido en la ida en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
Para este encuentro, no estarán presentes Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino por diversas lesiones, a los que se suman Lautaro Di Lollo y Leonel Flores, que descansarán por el extenso calendario que ha tenido el Xeneize en agosto.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
42 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Sebastián Villa fusiló a Ferreira para marcar el segundo gol de su equipo y el primero de él en su segundo ciclo en la entidad.
A LA PRIMERA NO PERO LA SEGUNDA SÍ: Seba Villa capturó el rebote y marcó el 2-0 (5-1 global) de Boca vs. Recoleta. ¡LE PIDIÓ PERDÓN A LOS HINCHAS EN SU PRIMER TANTO DESDE SU VUELTA AL CLUB! 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rLvNOFV68i— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026
30 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!
Tras un rebote del arquero, Santiago Ascacíbar marcó su segundo gol en el torneo y el primero en el partido para darle una tranquilizadora ventaja de tres partidos.
¡¡QUÉ MOMENTO DEL RUSITO!! Ascacíbar estuvo atento dentro del área y cabeceó para el 1-0 (4-1 global) de Boca vs. Recoleta en el Defensores del Chaco. ¡INTRATABLE EL "GOLEADOR"! 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/q4gTqls13J— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026
20 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE MONTERO!
El arquero tapó un mano a mano contra Ronal Domínguez en el área chica.
18 minutos: Nelson Ferreira evitó el gol de Boca Juniors
Otra vez, Sebastián Villa fue quien comandó el ataque del equipo, remató fuerte y provocó la reacción del arquero paraguayo, quien manoteó a un costado.
14 minutos: Milton Delgado hizo la personal y probó desde lejos
El partido se torna disputado y con Boca lastimando de contragolpe. En esta acción, el mediocampista llegó hasta el fondo y le pegó recto, a las manos del arquero Nelson Ferreira.
5 minutos: Sebastián Villa tuvo el gol de Boca
Una excelente jugada colectiva que comenzó con Gorosito y continuó con Aranda, que descargó en el colombiano, que enganchó para la derecha y tiró a colocar. La pelota se fue apenas por arriba.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones confirmadas:
Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Jorge Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Recoleta: Nelson Ferreira; Blas Medina, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Luis Cardozo, Pedro Ríos; José Espínola, Ronal Domínguez, Alejandro Silva; Aldo González y Kevin Parzajuk. DT: Jorge González.