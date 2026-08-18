Cuánto costó criar a un hijo en julio: la canasta superó los $697.000

La canasta de crianza en julio de 2026 osciló entre los $545.683 y los $697.268 mensuales, según la edad de los niños, de acuerdo con el informe difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El cálculo contempla tanto los bienes y servicios necesarios para su desarrollo como el valor económico de las tareas de cuidado.

La canasta de crianza en julio de 2026 alcanzó hasta los $697.268 mensuales, de acuerdo con el informe difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los valores oscilaron entre $545.683 y $697.268 según la edad de los niños.

El monto más elevado correspondió al grupo de niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 12 años, para quienes el organismo calculó un costo mensual de $697.268. En el caso de los menores de entre 1 y 3 años, la cifra alcanzó los $649.935.

La medición no contempla únicamente alimentos, indumentaria, vivienda y otros bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los chicos, sino también el valor económico del tiempo que los adultos destinan a las tareas de cuidado.

Cuánto costó criar a un hijo según la edad

Para los menores de un año, la canasta de crianza se ubicó en $545.683 durante julio. De ese total, $177.233 correspondieron a bienes y servicios y $368.450 al costo del cuidado.

#DatoINDEC La canasta de crianza durante julio de 2026 se valorizó en: - $545.683 para menores de 1 año. - $649.935 para infantes de 1 a 3 años. - $554.646 para los tramos de 4 y 5 años. - $697.268 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años. 🔗 https://t.co/P20PxB6FKE pic.twitter.com/7Jv9JBBlzh — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 18, 2026

En el segmento de, el costo total llegó a. Los bienes y servicios representaron $228.850, mientras que las tareas de cuidado fueron valuadas en $421.086.

Para los niños de 4 y 5 años, en tanto, fueron necesarios $554.646 mensuales. El cálculo se dividió entre $291.467 correspondientes a bienes y servicios y $263.179 vinculados con el cuidado.

Más de $697.000 para los chicos de 6 a 12 años

El mayor costo total se registró entre los niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años, cuya canasta llegó a $697.268.

En este segmento, los bienes y servicios necesarios para su desarrollo demandaron $361.566 mensuales, mientras que el costo estimado de las tareas de cuidado ascendió a $335.702.

De esta manera, una familia con un hijo de entre 6 y 12 años necesitó destinar casi $700.000 durante julio para cubrir los gastos y el tiempo de cuidado contemplados por el indicador oficial.

Qué incluye la canasta de crianza del INDEC

La canasta de crianza busca medir los costos asociados al cuidado de niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los 12 años. Para hacerlo, el INDEC divide el indicador en dos grandes componentes.

Por un lado, calcula el costo de los bienes y servicios necesarios para alimentación, vestimenta, transporte, educación y vivienda, entre otros conceptos relacionados con el desarrollo de los menores.

El organismo explicó que “para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza”.

Por otro lado, el indicador incorpora el costo del cuidado, que busca asignarle un valor económico al tiempo necesario para atender las necesidades de niños y adolescentes de acuerdo con cada etapa de crecimiento.