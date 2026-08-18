Fideos, carnes y ropa: los productos importados que tuvieron un fuerte crecimiento

Los productos importados de consumo alcanzaron un nuevo récord en Argentina durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio ingresaron mercaderías por USD 5.362 millones, el monto más elevado para ese período desde que existen registros.

La cifra superó un 20,7% el máximo anterior, correspondiente al primer semestre de 2018, cuando se importaron USD 4.443 millones. Frente al mismo período de 2025, el crecimiento fue más moderado y llegó al 1,8%.

Los bienes de consumo representaron el 15,1% de todas las importaciones del país, la participación más alta desde 2004. Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina al que accedió Infobae.

Electrodomésticos y ropa encabezaron el crecimiento

Al comparar con el primer semestre de 2023, las compras externas de electrodomésticos, baterías y lámparas aumentaron un 109,2%. Este fue el rubro con mayor crecimiento entre las principales actividades analizadas.

Las importaciones de prendas de vestir subieron un 86,3%, mientras que las compras de motos, bicicletas, yates y otros medios de transporte avanzaron un 67,6%. Los productos farmacéuticos registraron un incremento del 27%.

Los diez principales sectores concentraron el 84,7% de los productos importados de consumo. Solamente los cinco rubros que más crecieron representaron el 45,5% del total ingresado al país.

Fuerte aumento de los alimentos importados

Los alimentos representaron el 18% de las importaciones de bienes de consumo y aumentaron un 51,9% frente a 2023. Dentro de este grupo, los fideos y las pastas encabezaron la expansión, con una suba del 530,8%.

Las carnes frescas y en conserva aumentaron un 315,2%, mientras que los aceites y las grasas avanzaron un 93,9%. Los productos de panadería crecieron un 90,1% y los chocolates y artículos de confitería, un 45,4%.

También se registraron incrementos en productos de molienda, con un 34,8%; pescados, crustáceos y moluscos, con un 26,7%; y café, té, mate y especias, con un 20%.

Se duplicó la cantidad de empresas importadoras

La cantidad de compañías que incorporaron productos importados se duplicó frente a 2023. El informe identificó 33.108 nuevas empresas, aunque el 80% del monto total correspondió a firmas que ya realizaban operaciones en el exterior.

Las prendas de vestir sumaron 3.516 importadores; marroquinería incorporó 2.866 y electrodomésticos, baterías y lámparas agregó 2.180. También ingresaron 4.022 nuevas empresas en joyería, juguetes e instrumentos musicales.

El crecimiento de las compras de bienes finales se produjo mientras retrocedían las importaciones de insumos productivos. Los bienes intermedios cayeron un 17,8% y las piezas para bienes de capital, un 21,6%, al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo período de 2023.