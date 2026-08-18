 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Récord de importaciones

Fideos, carnes y ropa: los productos importados que tuvieron un fuerte crecimiento

Las compras externas de bienes de consumo alcanzaron un récord de USD 5.362 millones durante el primer semestre de 2026. Electrodomésticos, medios de transporte y alimentos estuvieron entre los rubros con mayores subas.

18 de Agosto de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

Las compras externas de bienes de consumo alcanzaron un récord de USD 5.362 millones durante el primer semestre de 2026. Electrodomésticos, medios de transporte y alimentos estuvieron entre los rubros con mayores subas.

Los productos importados de consumo alcanzaron un nuevo récord en Argentina durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio ingresaron mercaderías por USD 5.362 millones, el monto más elevado para ese período desde que existen registros.

 

La cifra superó un 20,7% el máximo anterior, correspondiente al primer semestre de 2018, cuando se importaron USD 4.443 millones. Frente al mismo período de 2025, el crecimiento fue más moderado y llegó al 1,8%.

 

 

Los bienes de consumo representaron el 15,1% de todas las importaciones del país, la participación más alta desde 2004. Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina al que accedió Infobae.

 

Electrodomésticos y ropa encabezaron el crecimiento

 

Al comparar con el primer semestre de 2023, las compras externas de electrodomésticos, baterías y lámparas aumentaron un 109,2%. Este fue el rubro con mayor crecimiento entre las principales actividades analizadas.

 

Las importaciones de prendas de vestir subieron un 86,3%, mientras que las compras de motos, bicicletas, yates y otros medios de transporte avanzaron un 67,6%. Los productos farmacéuticos registraron un incremento del 27%.

 

 

Los diez principales sectores concentraron el 84,7% de los productos importados de consumo. Solamente los cinco rubros que más crecieron representaron el 45,5% del total ingresado al país.

 

Fuerte aumento de los alimentos importados

 

Los alimentos representaron el 18% de las importaciones de bienes de consumo y aumentaron un 51,9% frente a 2023. Dentro de este grupo, los fideos y las pastas encabezaron la expansión, con una suba del 530,8%.

 

Las carnes frescas y en conserva aumentaron un 315,2%, mientras que los aceites y las grasas avanzaron un 93,9%. Los productos de panadería crecieron un 90,1% y los chocolates y artículos de confitería, un 45,4%.

 

 

También se registraron incrementos en productos de molienda, con un 34,8%; pescados, crustáceos y moluscos, con un 26,7%; y café, té, mate y especias, con un 20%.

 

Se duplicó la cantidad de empresas importadoras

 

La cantidad de compañías que incorporaron productos importados se duplicó frente a 2023. El informe identificó 33.108 nuevas empresas, aunque el 80% del monto total correspondió a firmas que ya realizaban operaciones en el exterior.

 

 

Las prendas de vestir sumaron 3.516 importadores; marroquinería incorporó 2.866 y electrodomésticos, baterías y lámparas agregó 2.180. También ingresaron 4.022 nuevas empresas en joyería, juguetes e instrumentos musicales.

 

El crecimiento de las compras de bienes finales se produjo mientras retrocedían las importaciones de insumos productivos. Los bienes intermedios cayeron un 17,8% y las piezas para bienes de capital, un 21,6%, al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo período de 2023.

Temas:

importados productos economía
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso