Cuota alimentaria en octubre 2026: qué incluye, cómo se calcula y qué pasa si no se paga

La cuota alimentaria en octubre 2026 vuelve a estar en foco con valores de la Canasta de Crianza que llegan hasta $713.070. Qué gastos contempla, cómo se determina, hasta qué edad corresponde y qué puede ocurrir ante el incumplimiento.
La cuota alimentaria en octubre 2026 constituye una obligación destinada a garantizar las necesidades y el desarrollo integral de los hijos. Para determinar su monto no existe un porcentaje único establecido por ley y deben considerarse tanto las necesidades de niños y adolescentes como las posibilidades económicas de sus progenitores.
La obligación está regulada principalmente por el Código Civil y Comercial de la Nación y constituye un derecho del hijo o hija, no del progenitor que recibe el dinero. Ambos padres tienen la responsabilidad de contribuir a la manutención de acuerdo con sus posibilidades.
El concepto de alimentos, además, es considerablemente más amplio que la comida. Comprende las diferentes necesidades que deben satisfacerse para garantizar el desarrollo integral de niños y adolescentes.
Qué incluye la cuota alimentaria
La cuota comprende gastos relacionados con alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud, transporte y recreación, entre otras necesidades cotidianas.
También pueden existir gastos extraordinarios, como determinados tratamientos médicos, ortodoncia, lentes, terapias especiales o actividades educativas que no formen parte de las erogaciones habituales.
Cuando los progenitores no logran ponerse de acuerdo sobre esos gastos o sobre la proporción que corresponde afrontar a cada uno, la cuestión puede resolverse judicialmente teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la familia.
Las tareas de cuidado también tienen valor económico
Otro aspecto central es que las tareas cotidianas realizadas por el progenitor que tiene principalmente a su cargo el cuidado de los hijos poseen valor económico y son consideradas un aporte a su manutención.
Entre esas tareas se encuentran la preparación de alimentos, el acompañamiento escolar, la higiene, los traslados, los controles médicos y la organización general de las actividades de niños y adolescentes.
Por ese motivo, el aporte de los progenitores no debe analizarse exclusivamente en función del dinero que entrega cada uno, sino que también corresponde considerar el trabajo cotidiano de cuidado.
Cómo se calcula la cuota alimentaria en octubre 2026
En Argentina no existe un porcentaje fijo del sueldo establecido por ley para determinar la cuota alimentaria. Los padres pueden acordar un monto y establecer las condiciones para afrontar los gastos de sus hijos.
Si no existe acuerdo, la Justicia puede fijar el monto considerando las necesidades del hijo, los ingresos y la capacidad económica de ambos progenitores, el nivel de vida familiar, la cantidad de hijos y las características del régimen de cuidado.
La obligación tampoco necesariamente debe cumplirse exclusivamente mediante una transferencia de dinero. Puede incluir pagos directos de determinados conceptos, como colegio, obra social, alquiler o tratamientos médicos.
Cuánto cuesta criar a un hijo según los últimos datos
Una de las referencias que adquirió relevancia para dimensionar estos gastos es la Canasta de Crianza del INDEC, que contempla tanto los bienes y servicios necesarios como la valorización económica del tiempo destinado al cuidado.
Los últimos valores oficiales disponibles al comenzar octubre corresponden a agosto de 2026. Para un menor de un año, el costo mensual fue de $557.303; entre uno y tres años alcanzó los $663.900; entre cuatro y cinco años fue de $567.243; y para niños de seis a 12 años llegó a $713.070.
El indicador contempla dos grandes componentes: por un lado, los bienes y servicios vinculados con alimentación, vestimenta, educación, salud y transporte; por otro, el costo del tiempo requerido para las tareas de cuidado.
La Canasta de Crianza no equivale automáticamente a la cuota
Es importante diferenciar ambos conceptos. Que la Canasta de Crianza alcance los $713.070 en determinado grupo etario no significa que uno de los progenitores deba pagar automáticamente esa suma como cuota alimentaria.
La canasta permite estimar cuánto cuesta mensualmente la crianza de un niño según su edad. La cuota, en cambio, debe determinarse teniendo en cuenta la realidad concreta de cada familia y los aportes que corresponden a ambos progenitores.
Además, la propia canasta incorpora el valor económico del tiempo dedicado al cuidado, un aspecto particularmente relevante cuando uno de los progenitores asume diariamente una mayor proporción de esas tareas.
Hasta qué edad se paga la cuota alimentaria
Como regla general, la obligación alimentaria de los progenitores se mantiene hasta los 21 años, salvo que quien debe pagar demuestre que el hijo cuenta con recursos suficientes para mantenerse de manera independiente.
La obligación puede extenderse hasta los 25 años cuando el hijo continúa estudiando o capacitándose y esa formación le impide obtener los recursos necesarios para sostenerse económicamente.
Por lo tanto, alcanzar los 18 años de edad no implica automáticamente que finalice el derecho a recibir alimentos.
Qué pasa si no se paga
El incumplimiento de la cuota alimentaria puede dar lugar a distintas medidas judiciales destinadas a conseguir que la obligación se haga efectiva.
Entre las herramientas que pueden utilizarse se encuentran embargos sobre salarios o bienes, retenciones directas de ingresos y la inscripción en registros de deudores alimentarios, además de otras medidas que puede disponer la Justicia según las circunstancias del caso.
Ante un incumplimiento persistente, las consecuencias dependerán de cada expediente y de la jurisdicción interviniente. En determinadas situaciones también pueden existir consecuencias vinculadas con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, publicó A24.
Cuándo se conocerá la próxima Canasta de Crianza
Los valores mencionados son los últimos oficiales disponibles al comienzo de octubre de 2026. Corresponden a agosto y reemplazan las cifras de enero utilizadas anteriormente.
La próxima actualización del INDEC, correspondiente a septiembre de 2026, está prevista para el viernes 16 de octubre. Por esa razón, hasta entonces los valores de agosto constituyen la referencia oficial más reciente.
La actualización será relevante para conocer cuánto evolucionaron los costos de bienes, servicios y cuidados asociados a la crianza y ofrecerá una nueva referencia para familias y procesos judiciales relacionados con obligaciones alimentarias.