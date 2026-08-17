Argentina perdió más de 30.000 empresas desde diciembre de 2023: cuáles son los sectores más afectados

Argentina perdió más de 30.000 empresas desde diciembre de 2023, según el Monitor de Fundar elaborado con datos oficiales. En mayo hubo 2.371 firmas menos que en abril y se acumularon 16 meses consecutivos de retroceso. Industria y transporte estuvieron entre los sectores más afectados.
Argentina perdió más de 30.000 empresas desde diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei, de acuerdo con el último Monitor mensual de empresas elaborado por Fundar sobre la base de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Hasta mayo de 2026, la reducción acumulada alcanzó las 30.633 firmas, equivalente a alrededor del 6% de las existentes al comienzo del período analizado.
El informe correspondiente a mayo mostró que la tendencia negativa continuó: durante ese mes se contabilizaron 2.371 empresas menos que en abril, lo que representó una contracción mensual del 0,49%. Con ese resultado, la cantidad de firmas registró 16 meses consecutivos de caídas mensuales.
La comparación interanual también resultó negativa. Frente a mayo de 2025 hubo 16.560 empresas menos, una reducción del 3,3%. Según Fundar, se acumularon así 27 meses consecutivos de caídas interanuales, mientras el centro de estudios caracterizó la contracción desde el inicio de la actual administración como la más pronunciada durante los primeros 30 meses de un gobierno dentro de la serie analizada.
Cuántas empresas quedan en Argentina
La cantidad total de firmas alcanzó las 481.724 en mayo de 2026, de acuerdo con los registros utilizados por Fundar. El nivel quedó considerablemente por debajo de las 512.357 contabilizadas en noviembre de 2023, mes que el informe tomó como referencia previa al comienzo de la gestión de Milei.
La cifra actual también se encuentra alejada del máximo histórico registrado en febrero de 2012, cuando existían 540.282 empresas. Desde aquel punto, el entramado empresarial argentino atravesó distintas etapas de crecimiento y contracción, aunque el relevamiento puso el foco en la aceleración de la caída durante los últimos años.
Los datos corresponden a empresas relevadas a partir de los registros de la SRT, por lo que reflejan la evolución de empleadores alcanzados por ese sistema. El informe permitió, además, analizar diferencias entre actividades económicas y provincias para determinar dónde se concentraron las mayores contracciones.
Industria y transporte, entre los sectores más afectados
El deterioro alcanzó a la mayoría de las ramas económicas. En mayo, 15 de los 18 sectores relevados perdieron empresas respecto de abril, mientras que 14 presentaron una caída frente al mismo mes de 2025. Esa misma cantidad acumuló un retroceso desde noviembre de 2023.
En la comparación mensual, alojamiento y gastronomía registró el peor desempeño, con una reducción del 1,38%. Al considerar todo el período iniciado en noviembre de 2023, en cambio, transporte y almacenamiento encabezó las bajas, con una contracción acumulada del 17,05%, seguido por la industria manufacturera, con un retroceso del 13,81%.
No todos los sectores tuvieron resultados negativos. Electricidad y gas creció 0,25% durante mayo y acumuló una expansión del 1,74% desde noviembre de 2023. Servicios administrativos mostró el mayor crecimiento durante todo el período, con una mejora del 8,15%.
La caída alcanzó a casi todas las provincias
La reducción del número de empresas tampoco quedó concentrada en determinadas regiones. Según Fundar, las 24 jurisdicciones perdieron firmas durante mayo en comparación con abril, mostrando que el retroceso mensual tuvo alcance nacional.
En términos interanuales, 23 de las 24 jurisdicciones registraron caídas. La misma proporción mostró un saldo negativo cuando se compararon los datos de mayo de 2026 con noviembre de 2023. Neuquén fue la única excepción, con un incremento acumulado del 1,6%, en un contexto marcado por la expansión de la actividad vinculada a Vaca Muerta.
En el extremo contrario aparecieron La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego. Desde noviembre de 2023, las tres jurisdicciones acumularon reducciones del 18,87%, 14,09% y 13,56%, respectivamente, según los datos incluidos en el monitor.
Cierres y reducciones de personal relevados por Fundar
Además de las estadísticas generales, el informe recopiló situaciones particulares de empresas que atravesaron cierres o procesos de achicamiento. Entre ellas mencionó a la firma de indumentaria deportiva Will Der, que cerró su planta de Las Flores y bloqueó el ingreso de 120 trabajadores en su establecimiento de Pacheco. La compañía atribuyó la situación a la crisis textil, la caída del consumo y la apertura importadora.
También se consignó el cierre de la planta de vegetales deshidratados de Unilever que abastecía a Knorr, con la desvinculación de 60 trabajadores. De acuerdo con la explicación empresarial recogida en el informe, la decisión respondió a cambios en los hábitos de consumo y a una estrategia de reposicionamiento hacia categorías de demanda durante todo el año.
En alimentos, Fundar mencionó a Granja Tres Arroyos, que desvinculó a 250 trabajadores y atribuyó la medida a factores como la gripe aviar, la sobreoferta interna y la caída de precios. También incluyó a Tía Maruca, que cerró su planta de San Juan, establecimiento que operaba al 52% de su capacidad.
Textiles, supermercados y electrodomésticos
Otro de los casos relevados fue el de Supermercados Toledo, que abonó el 40% de los salarios correspondientes a julio y acumuló conflictos vinculados con los pagos durante el último año. La situación fue incluida como una de las señales de dificultades empresariales registradas durante el período.
En Catamarca, la empresa Indumentaria Catamarca anunció el cierre definitivo para fines de agosto. Según el relevamiento, la compañía había llegado a contar con 150 empleados, comenzó 2026 con alrededor de 100 y redujo progresivamente su planta hasta unos 20 trabajadores. La firma vinculó el proceso con la retracción del consumo, la acumulación de stock y la competencia importada.
El informe también mencionó a Peabody, fabricante de electrodomésticos que dejó de producir en Argentina después de 16 años. La compañía desmanteló maquinaria y orientó su estrategia hacia la comercialización de productos importados y la producción en Paraguay.
Las inversiones que contrastaron con los cierres
El panorama relevado por Fundar incluyó, al mismo tiempo, anuncios de inversiones. Entre ellos figuró Mercado Libre, que abrió un centro de almacenamiento de 60.000 metros cuadrados en Córdoba, con capacidad para seis millones de productos, dentro de un plan de inversión de 3.400 millones de dólares previsto para 2026.
También se destacó el proyecto de Pampa Energía para construir una planta de urea granulada con capacidad anual de 2,1 millones de toneladas. La iniciativa fue aprobada para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), publicó Infobae.
A esos proyectos se sumaron la ampliación de Compañía MEGA para aumentar la producción de líquidos de gas natural y el desarrollo de litio de LIEX, perteneciente al grupo Zijin Mining, en Tres Quebradas. Así, el informe expuso un escenario productivo heterogéneo: mientras los registros mostraron una caída sostenida en la cantidad total de empresas, determinados sectores concentraron nuevos proyectos de inversión de gran escala.