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Paraná Cultura en espacios públicos

Canciones en la Peatonal: el Coro de la Ciudad llevó su música al centro de Paraná

Canciones en la Peatonal tuvo una nueva jornada con la presentación del Coro de la Ciudad. La propuesta busca acercar el canto colectivo a diferentes espacios públicos de Paraná y sumar a la comunidad.

5 de Octubre de 2026
Canciones en la Peatonal llevó el coro al centro de Paraná.
Canciones en la Peatonal llevó el coro al centro de Paraná. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Canciones en la Peatonal tuvo una nueva jornada con la presentación del Coro de la Ciudad. La propuesta busca acercar el canto colectivo a diferentes espacios públicos de Paraná y sumar a la comunidad.

Canciones en la Peatonal tuvo continuidad en el centro de Paraná con la presentación del Coro de la Ciudad, uno de los grupos que integra el programa Todas las Voces de la Municipalidad. La iniciativa busca llevar la música fuera de los escenarios tradicionales y acercarla directamente a vecinos y transeúntes.

 

Recital del coro de la ciudad en la peatonal de Paraná

 

La propuesta había comenzado 15 días atrás con el Taller de Canto Comunitario. “Empezamos hace 15 días con el Taller de Canto Comunitario y la continuidad es en el día de hoy con el Coro de la Ciudad, que es otro de los grupos que integran el programa Todas las Voces de la Municipalidad de Paraná”, explicaron durante la actividad.

 

Una de las particularidades del Coro de la Ciudad es precisamente su presencia en diferentes puntos de Paraná. “Una de las características que tiene el grupo es cantar justamente en espacios abiertos”, destacaron.

 

 

Un coro presente en los barrios y espacios públicos

 

La actividad del conjunto no se limita a teatros o salas. “Si bien lo hacemos en espacios tradicionales, también hacemos intervenciones en barrios, en coordinación con vecinales, en plazas, en clubes y, en este caso, en la peatonal, como así también un ciclo en la Costanera que hacemos habitualmente”, señalaron.

 

El objetivo es consolidar el vínculo del coro con los paranaenses y convertir el canto en una experiencia cercana. “El logro, creo, es que es un coro que se insertó en la comunidad, que es parte del inconsciente del ciudadano. ¿Quién no escuchó alguna vez en su barrio o en algún lugar cantar al Coro de la Ciudad? Ya es parte de nuestra comunidad. Es una gran satisfacción en ese sentido”, expresaron.

 

 

Además, remarcaron que tanto el Coro de la Ciudad como el Taller de Canto Comunitario están abiertos a quienes quieran incorporarse. “Es una propuesta abierta a todas las personas que quieran integrar el Coro de la Ciudad y el Taller de Canto Comunitario. Se hace una convocatoria a principio de año a través de redes sociales y se pueden sumar quienes estén dispuestos”, indicaron.

 

El canto como una propuesta para todos

 

Los responsables de la iniciativa remarcaron que no es necesario contar previamente con una formación musical o tener condiciones vocales específicas para acercarse a la experiencia del canto colectivo.

 

 

“No es una actividad privativa de quienes tienen la entonación justa o el oído ideal. Esto entusiasma y, como es un canto colectivo, hay primeras voces de excelencia, como acabamos de escuchar, voces que acompañan, y lo importante es ofrecer este amplio repertorio que permanentemente hacen ellos con su director en los 10 distritos de la ciudad”, manifestaron.

 

La intención es que las presentaciones recorran distintos puntos de Paraná y acerquen las expresiones culturales a espacios cotidianos. “Eso es apropiarse, en el mejor sentido de la palabra, de la calle y no perder esa bendición que significa cantar”, destacaron.

 

 

Finalmente, sintetizaron el espíritu de Canciones en la Peatonal y de las actividades comunitarias impulsadas alrededor de la música: “Si entonamos, si no entonamos, los maestros sabrán decirnos cómo. Cantar ennoblece la espiritualidad y ennoblece la humanidad”.

 

El coro de la ciudad llevó su canto a la peatonal San Martín

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