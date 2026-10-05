Buscan a una adolescente de 14 años en Paraná: salió de la escuela y no regresó a su casa

REDACCIÓN ELONCE
Buscan a una adolescente de 14 años en Paraná que no regresó a su domicilio luego de concurrir a la escuela. Su madre radicó la denuncia y pidió colaboración para localizarla. La joven habría estado junto a su novio, de 17 años, quien tampoco regresó a su hogar.
Buscan a una adolescente de 14 años en Paraná luego de que no regresara a su domicilio tras concurrir a la escuela. Se trata de Zaira, cuya familia realizó la correspondiente denuncia y apeló a la colaboración de la comunidad para obtener información que permita establecer dónde se encuentra.
Macarena Cáceres, madre de la adolescente, contó que su hija había concurrido a la escuela y que mantuvo comunicación con ella después de la salida. El último intercambio de mensajes se produjo durante la tarde, cuando la joven le manifestó que estaba esperando el colectivo.
“Se fue a la escuela y supuestamente llegó bien. Cuando salió me avisó. Después le pregunté: ‘¿Qué pasa que no llegaste?’, y me respondió: ‘Mamá, no pasa el cole’. A las 14:45 es el último mensaje que me respondió fue que no sabía por qué se demoraba”, relató la mujer.
El teléfono dejó de recibir mensajes
A partir de ese momento, la familia perdió contacto con la adolescente. “Después le seguí mandando mensajes y ya no le llegaban”, señaló su madre, quien confirmó que el teléfono se encuentra apagado.
De acuerdo con el relato familiar, Zaira podría haberse encontrado con su novio, un adolescente de 17 años que tampoco habría regresado a su domicilio. Ambos son menores de edad y sus familias intentan establecer dónde se encuentran.
La madre explicó que es la primera vez que su hija se ausenta de esta manera. Ante la falta de noticias, se presentó inicialmente en la Comisaría Sexta y posteriormente realizó la denuncia ante el área correspondiente de Minoridad.
“No sabemos dónde podía estar”
“Me presenté en la Comisaría Sexta. Ellos me dijeron que, para que fuera más rápido, me presentara en Minoridad. Fui, hice la denuncia y me dijeron que esté a la espera. Mi idea es salir a buscarla, pero no sabemos dónde porque no tenemos idea de dónde podría estar”, expresó Cáceres.
La familia también se comunicó con amigas de la adolescente para intentar reconstruir sus movimientos, pero hasta el momento del testimonio ninguna pudo aportar información sobre su ubicación. “Me comuniqué con sus amigas y ninguna sabe nada. Nadie tiene datos”, indicó.
Consultada sobre la posibilidad de que hubiera existido alguna discusión familiar o inconveniente escolar antes de la ausencia, la madre aseguró que no habían advertido ninguna situación de ese tipo. “No hubo discusiones con nosotros. Si hay algún problema en la escuela, ella nos dice y dialogamos. No hubo discusiones ni problemas escolares. No sabemos cuál fue el motivo de que se ausentara”, afirmó.
Cómo es la adolescente buscada
Según describió su madre, Zaira mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura robusta, tiene el cabello castaño oscuro hasta la cintura y ojos marrones.
“Zaira mide 1,65 metros, es robusta, tiene el pelo hasta la cintura, de color castaño oscuro, y ojos marrones achinados”, detalló Cáceres al solicitar la colaboración de quienes pudieran haberla visto.
La familia pidió que cualquier dato que pueda contribuir a establecer el paradero de la adolescente sea comunicado inmediatamente a las autoridades policiales. Al tratarse de una menor de edad, cualquier información sobre su ubicación puede resultar relevante para la búsqueda.