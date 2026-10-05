Separación de residuos en Paraná: buscan que los vecinos cambien hábitos desde sus hogares

REDACCIÓN ELONCE
La separación de residuos en Paraná avanza mediante el trabajo con las vecinales y la incorporación progresiva de contenedores diferenciados. Dante Gariboglio explicó la importancia de comenzar en cada hogar y facilitar la tarea de los recicladores urbanos.
La separación de residuos en Paraná busca avanzar hacia una nueva etapa mediante el trabajo conjunto entre el municipio, las comisiones vecinales y los propios habitantes de los barrios. El secretario de Ambiente, Dante Gariboglio, explicó los alcances de la iniciativa y remarcó que el desafío central es generar conciencia para modificar la relación cotidiana de los ciudadanos con los residuos que producen.
La propuesta se desarrolla a través del programa Ecovecinales y contempla no solamente infraestructura para disponer materiales reciclables, sino también una tarea territorial de educación ambiental. “Yo lo planteo como diálogos de ambiente, diálogos sobre qué hacemos con los residuos. La idea es formar conciencia ambiental para cambiar los hábitos, sobre todo de consumo y de nuestra relación con los residuos”, sostuvo Gariboglio.
El funcionario explicó que la experiencia comenzó a desarrollarse después de diferentes trabajos realizados junto con las vecinales. “Después de mucho tiempo de trabajar en algunas vecinales, empezamos a armar lo que se llama el programa Ecovecinales. Es un programa de avance sobre los espacios vecinales, donde venimos con tráileres de separación, pero también con un grupo de promotores ambientales, charlando con el vecino y explicándole por qué es importante reciclar y por qué los residuos tienen que ir separados”, indicó.
Separar también ayuda a los recicladores urbanos
Gariboglio destacó que la separación de residuos tiene una dimensión ambiental, pero también social, debido a que facilita el trabajo de quienes recuperan materiales que pueden ser reutilizados.
“También tiene una cuestión social. Tenemos que ser empáticos con nuestra gente, con nuestros recicladores urbanos para que el residuo les llegue seco, limpio y puedan reutilizar la mayor cantidad”, explicó.
En ese sentido, consideró fundamental avanzar hacia una transformación de las prácticas cotidianas. “La idea es dialogar para ver cómo podemos avanzar en esto, porque tenemos que ir hacia un cambio de hábitos, sin dudas”, señaló.
Cómo funcionarán los contenedores diferenciados
Una de las inquietudes planteadas por los vecinos está relacionada con la disponibilidad de contenedores, debido a que actualmente no todas las cuadras cuentan con recipientes diferenciados para depositar materiales reciclables.
Gariboglio explicó que el municipio trabaja mediante cuadrantes y que los nuevos contenedores destinados a reciclables no necesariamente estarán ubicados en cada cuadra. Por esa razón, apeló al compromiso de los vecinos para almacenar temporalmente aquellos elementos que no generan olores ni se descomponen.
“Estamos trabajando por cuadrantes con contenedores diferenciados, contenedores para reciclables. No van a estar en todas las cuadras. La idea es que el vecino se involucre: los reciclables los puede guardar porque no se pudren. El plástico, el cartoncito o las botellas se pueden guardar en bolsas más grandes, caminar una cuadra y colaborar con esta cuestión ambiental”, manifestó.
“Es una cuestión de involucrarse”
El secretario de Ambiente insistió en que el tratamiento de los residuos no puede ser considerado exclusivamente una responsabilidad del Estado municipal, sino que requiere participación ciudadana.
“Es una cuestión de involucrarse, de comprender la importancia de qué hacemos con el residuo que generamos. Es una responsabilidad de la Municipalidad, pero también es nuestra”, expresó.
En ese marco, pidió evitar arrojar botellas y otros elementos en espacios naturales o en la vía pública.
El impacto de los residuos sobre los arroyos y el río
Gariboglio explicó que los residuos abandonados en las calles pueden terminar rápidamente en los cursos de agua cuando se producen precipitaciones, debido a las características naturales de Paraná.
“Nuestra ciudad tiene 17 cuencas urbanas y estamos atravesados por arroyos. Cualquier residuo que esté en la calle, cuando llueve, va hacia un arroyo y efectivamente va a llegar al río. Tenemos que tener cuidado con eso”, sostuvo.
El funcionario consideró que la modificación de hábitos debe conducir a la formación de lo que definió como un ciudadano comprometido con el ambiente. “Yo siempre hablo de la formación de un ciudadano ambiental, un ciudadano que se preocupe por los residuos, que se ocupe, pero también que se involucre y pida que el residuo sea tratado de una manera adecuada”, afirmó.
La separación debe comenzar dentro de cada casa
Durante el encuentro también tomó la palabra el vecinalista Andrés, quien destacó que los barrios trabajan para incorporar progresivamente el nuevo sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
“Estamos tratando en la asamblea, lunes a lunes, el tema de los residuos sólidos urbanos. Se vinieron a exponer los avances que han tenido las distintas vecinales, cómo van a implementar el sistema de reciclado de esos residuos y qué pasa en aquellos barrios donde todavía no tenemos implementado ese sistema, porque es progresivo”, explicó.
Luego señaló que el sistema todavía no llegó a todos los sectores de la ciudad y que, mientras avanza su implementación, el primer paso puede realizarse dentro de cada vivienda. “Hay que concientizar a las personas de que la separación empieza en el hogar. Uno puede tener un cesto para los residuos del baño, otro para los orgánicos o húmedos de la casa y otro para los secos, que puede sacar a un mismo contenedor, pero de manera individual porque todavía no hay un contenedor para eso. Y eso no cuesta nada”, manifestó.
Facilitar el trabajo de quienes recuperan los materiales
Separar correctamente los materiales permite que los recicladores encuentren los elementos secos en mejores condiciones y evita que pierdan valor por haber estado mezclados con residuos orgánicos.
“Le facilita la tarea al reciclador y permite que el tratamiento de los residuos sólidos urbanos se haga de una manera mucho más ordenada. Sería un primer peldaño para comprometernos todos”, consideró.
El vecinalista también puso el foco en la educación ambiental de los más chicos y en el papel que pueden cumplir dentro de las familias para consolidar nuevos hábitos. “Empezar por casa y principalmente por los chicos. Cuando les enseñamos, ellos mismos permiten que esto se lleve adelante porque ya lo tienen incorporado”, sostuvo.
La propuesta apunta así a que la separación de residuos en Paraná comience antes de que las bolsas lleguen a los contenedores. Desde el municipio y las vecinales remarcaron que separar materiales secos, húmedos y residuos sanitarios dentro de los hogares representa el primer paso para mejorar su tratamiento, facilitar el trabajo de los recicladores y reducir la cantidad de desechos que terminan en calles, arroyos y, finalmente, en el río Paraná.