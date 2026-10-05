Rosario Romero: “Con poco hacemos mucho”, las obras en marcha, las prioridades y el futuro de su gestión

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, realizó un balance de su gestión y expuso las obras y proyectos que buscó consolidar para la ciudad. En una entrevista con Elonce, abordó la infraestructura vial, el servicio de agua, el transporte público, el tratamiento de residuos y las perspectivas políticas del peronismo.

“Si me pongo a hacer un raconto de la cantidad de obras que hemos hecho en la ciudad y las que tenemos planificadas, me pone muy contenta porque significa que la ciudad ha avanzado en muchas cosas, aun con una merma de recursos, tanto de coparticipación nacional como de coparticipación provincial”, expresó.

Romero sostuvo que “con poco hacemos mucho” fue el lema de su administración. Explicó que recurrieron al trabajo de empleados municipales, al aporte de empresas locales y a la articulación entre los sectores público y privado. “Hemos utilizado la imaginación, el aporte, el ensamble público-privado”, afirmó, y mencionó a firmas que patrocinaron plazas y colaboraron con el embellecimiento de espacios públicos.

Puerta del Sol: saneamiento, pavimento y recuperación de la playa

Una de las obras que destacó fue Puerta del Sol, vinculada con el saneamiento de un arroyo que contaminaba el sector de playa del Thompson. Detalló que la intervención incluyó 1.500 metros de pavimento, un encofrado en el arroyo y dos filtros biológicos, además de mejoras para el acceso y el uso recreativo del lugar.

Sobre el financiamiento, precisó que el 44% fue aportado por Nación durante la gestión de Alberto Fernández y que el 56% restante fue solventado con fondos municipales. Por ese motivo, explicó, invitaron a Gabriel Katopodis a la inauguración. “Agradezco el esfuerzo de los paranaenses que tributan sus tasas, porque nosotros cobramos tasas y la gente responde, pero ve las obras”, manifestó.

La intendenta recordó que una vecina le dijo que pagaba con gusto las tasas porque observaba las mejoras en la ciudad. “Para mí fue uno de los mejores elogios que he recibido”, señaló. También remarcó que la intervención permitió recuperar espacios de esparcimiento, incorporar una bicisenda de doble sentido y mejorar el ingreso al Thompson: “Es una obra que a mí me pone muy feliz”.

La respuesta al planteo de emergencia vial

Consultada por el proyecto de emergencia vial presentado por la oposición en el Concejo Deliberante, Romero consideró que “es casi una chicana política”.

Contrapuso ese planteo con los trabajos que el municipio ejecutó en distintos sectores y, especialmente, con la obra del ingreso a Paraná por Ruta 12.

“Estamos haciendo una obra de ingreso a Paraná por Ruta 12 que estaba parada hace 30 años, que empezó Bahl y la estamos terminando nosotros”, sostuvo. Estimó que podría concluir a fines de este año o a principios del próximo, y defendió la continuidad de las intervenciones iniciadas por administraciones anteriores.

Ante la consulta por calles alejadas del centro, respondió: “En toda la ciudad estamos haciendo calles. Estamos haciendo pavimentación, repavimentación, tratamiento de los baches, estamos arreglando cañerías, comprando equipamiento”. Reconoció, de todos modos, que Paraná arrastró problemas durante muchos años: “No se van a terminar en una gestión”.

Agua: cañerías, recuperación del servicio y limpieza de las reservas

En materia de agua, destacó las cañerías de 500 y 630 milímetros, que, según explicó, permitieron resolver problemas importantes en el este y el oeste. También valoró el trabajo de la ingeniera Mayra Collante y su equipo en Obras Sanitarias. “Estamos haciendo una obra espectacular, con muchísima recuperación de agua”, expresó.

Romero señaló que, de acuerdo con lo informado por el área, las reservas de la planta de Echeverría llegaron al 95% de su capacidad y que, en determinados momentos, pudieron trabajar con menos bombas debido a la disponibilidad de agua. “Tuvimos que solucionar problemas de muchísimas pérdidas y las pérdidas las fuimos trabajando todo el invierno”, indicó. Mencionó a La Milagrosa entre los barrios donde se recuperó el suministro.

Además, detalló la limpieza de los piletones de la planta distribuidora de avenida Ejército, que abasteció a la zona oeste. Aseguró que esa tarea no se había realizado desde su creación. “No quiero exagerar, pero más de un metro de sedimento, de arena”, describió sobre el material extraído. “Eso optimizó muchísimo el centro de distribución”, agregó.

Parque del Lago, presión del agua y controles al personal

Respecto de las dificultades en Parque del Lago, sostuvo que estuvieron bajo tratamiento y que esperaban afrontar el verano con mejores condiciones en la zona este. Explicó que los vecinos también le señalaron roturas de cañerías cuando se restablecía el servicio, debido a la presión con la que llegaba el agua.

“Esos problemas los estamos solucionando porque estamos adquiriendo equipamiento para que esa potencia sea graduada”, afirmó. Indicó que buscaron contar con herramientas para detectar la manipulación incorrecta de válvulas o problemas de presión en los centros de distribución. También vinculó parte de las dificultades con necesidades de capacitación: “Este año hemos hecho muchas capacitaciones y las vamos a seguir haciendo”.

En otros casos, sostuvo que hubo desidia y que se dispusieron sumarios administrativos por rebalses, falta de atención a los instrumentos y descuidos que

provocaron daños o accidentes. “Hemos sido rigurosos con los sumarios que hemos hecho. No andamos publicitando porque no nos gusta publicitar sanciones de la gente, pero hemos tomado muchas medidas”, expresó.

Salarios municipales y mayores aportes a la Caja de Jubilaciones

Sobre la relación con los trabajadores municipales, Romero aseguró que existió “diálogo permanente” con los gremios. Explicó que los ofrecimientos salariales tomaron como referencia la inflación y el Índice de Precios al Consumidor. “Ellos hacen su labor como gremialistas, nos piden más, nosotros damos hasta donde se puede, somos responsables”, manifestó.

También cuestionó el incremento de los aportes patronales que los municipios debieron afrontar por la nueva legislación previsional. “La nueva ley castiga a los municipios”, sostuvo. Según los números que citó, los gobiernos municipales ocasionaron el 7% del déficit de la Caja, frente al 93% correspondiente al resto del sistema.

“Nos va a costar más, pero lo vamos a hacer porque nosotros somos gente responsable. La ley es la ley, se sancionó, nosotros a eso nos oponíamos, se sancionó y se respeta”, afirmó. Consideró que podrían haberse adoptado otras medidas para corregir los sectores que generaron la mayor parte del desequilibrio, aunque ratificó que cumplirían la norma.

Casa de la Mujer, Bajada Grande y la obra de Toma Vieja-Los Arenales

Entre las próximas inauguraciones, mencionó la puesta en valor de un jardín y la Casa de la Mujer, prevista para la semana siguiente a la entrevista. “Una casa que es un refugio para mujeres que son víctimas de violencia”, describió. También enumeró plazas proyectadas, una intervención en las piletas de barrio El Sol, mejoras en espacios de recreación y asfaltado de calles en Bajada Grande.

Otro de los anuncios fue la reanudación, con recursos municipales, de la obra de Toma Vieja-Los Arenales. Explicó que se ejecutaba con financiamiento nacional proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo y que los aportes se interrumpieron desde el 10 de diciembre de 2023. “Hicimos muchas gestiones, intimaciones, pero ahora, conmovidos por la situación de los vecinos que ven esa obra sin finalizar, estamos abordándola con fondos públicos municipales y la vamos a terminar”, aseguró.

Aclaró que la intervención no podría incluir necesariamente todo lo previsto en el proyecto original. “La vamos a terminar modestamente, porque ahí había cosas en la planificación original que probablemente no las logremos hacer, pero vamos a dejar recompuestas las calles, las alcantarillas y con dignidad la vamos a terminar”, sostuvo. Remarcó: “Estamos mirando toda la ciudad”.

La inauguración y la continuidad de las obras

Ante la observación sobre la presencia de numerosos dirigentes peronistas en la inauguración de Puerta del Sol, Romero respondió que convocaron a distintos sectores. “Invitamos a todo el mundo. Invitamos a funcionarios del gobierno provincial, invitamos a la Policía”, señaló.

Reconoció que hubo acompañamiento institucional de dirigentes del peronismo, aunque sostuvo que no se realizaron cánticos partidarios. Insistió en que correspondía reconocer el financiamiento nacional con el que se inició la intervención. “Hay un concepto de continuidad que a mí me gusta reivindicar. Yo no niego lo que hacen otros gobiernos, gobiernos anteriores”, expresó.

También explicó el nombre Puerta del Sol a partir de las características del Thompson. “Podemos ver el amanecer y el atardecer en la ciudad. Es un lugar hermoso, emblemático”, manifestó, y recordó sus visitas a esa playa y a Los Arenales durante la adolescencia.

Colectivos, subsidios y el reclamo por el transporte metropolitano

Al responder una consulta de los televidentes sobre los subsidios a las empresas de colectivos, Romero defendió el sostenimiento del servicio mediante aportes públicos y tarifas. “Somos conscientes de que los sistemas de transporte se sostienen con tarifas y con subsidios”, afirmó. Distinguió la interrupción de los subsidios nacionales generales de los aportes que continuaron mediante la SUBE, y mencionó el financiamiento provincial, municipal y de los usuarios.

La intendenta planteó que la Provincia tuvo pendiente la licitación del transporte metropolitano. “Hoy día hay una deuda de Provincia que es licitar el transporte metropolitano y dejar de competir y de pisarse con los coches de la ciudad”, expresó. Señaló que el servicio interurbano debía conectar ciudades y cuestionó la superposición de recorridos y paradas con el sistema urbano, aunque indicó que fueron tolerantes para permitir una transición.

Al evaluar el cambio del transporte de Paraná, sostuvo: “Hemos transformado el transporte público, por eso provoca tanto alboroto en sectores de la oposición, porque no pueden creer que un sistema que ellos creían que iba a fracasar es exitoso”. También afirmó: “No le tenemos miedo a los subsidios porque todos los transportes públicos del mundo se subsidian por parte de los estados”.

Calle Caputo, plazas y el parque solar

Otra consulta de los vecinos estuvo vinculada con los baches de calle Caputo. Romero indicó que la intervención quedaría para después de finalizar el acceso por Ruta 12. “Caputo se satura también de transporte pesado. Cuando nosotros inauguremos el acceso a Paraná por Ruta 12, mucho del transporte pesado va a dejar de pasar por ahí”, explicó. Consideró que entonces sería el momento de planificar una tarea de mayor alcance sobre esa arteria.

Como ejemplos del trabajo con personal municipal, mencionó la plaza Osinalde, conocida como la plaza de la calesita, frente al Club Estudiantes; la Soldado Baillou y la plaza del Olivo, en San Agustín. “Hemos plantado un modelo de gestión, hacemos plazas públicas con trabajadores municipales”, sostuvo, y destacó que esos espacios fueron recuperados mediante esa modalidad.

También señaló que estaban terminando un parque solar y defendió la participación de empresas locales en la obra pública. “Hemos instalado un modelo de gestión que se apoya en las empresas locales”, afirmó. Vinculó esa forma de trabajo con su intención de dejar equipos y proyectos que pudieran continuar.

Residuos y efluentes cloacales, las prioridades a futuro

Romero ubicó entre los principales desafíos el tratamiento de los residuos y de los efluentes cloacales. Sobre el primero, señaló que trabajaron con el gobierno provincial y el área metropolitana. “El gobernador tiene compromiso con Paraná y con el área metropolitana para tratar los residuos y en eso venimos avanzando”, manifestó.

En relación con los líquidos cloacales, reconoció que la ciudad todavía no contó con el tratamiento que buscaban desarrollar. “Si yo tuviera que establecer prioridades, yo diría residuos y tratamiento de efluentes cloacales”, expresó. Anunció que el próximo presupuesto incluiría un ensayo de tratamiento en dos puntos de Paraná, previsto para el año siguiente.

“Ya alguna experiencia vamos a hacer el año que viene, lo vamos a presupuestar ahora, ustedes lo van a ver cuando mandemos presupuesto”, anticipó.

También sostuvo que no abandonaron la idea de una obra de mayor escala. Respecto del gran proyecto de agua al que aludió durante la entrevista, señaló que le gustaría continuarlo, aunque consideró que no estaban dadas las condiciones financieras: “Hoy imposible porque Nación no aporta nada y Provincia no está en condiciones, pero no hay que descartarla”.

Su futuro político y la posibilidad de continuar

Consultada sobre su futuro, Romero puso el énfasis en la continuidad de los equipos. “A mí lo que me gusta es la función pública en equipo, sembrar para que o en esta gestión o en la próxima queden los equipos”, expresó. Sostuvo que buscó consolidar un modelo con ahorro, obras y mejoras de infraestructura.

“O sigo yo o sigue alguien del equipo, pero me gustaría que pudiéramos consolidar esas obras”, afirmó. No confirmó una candidatura: “No lo tengo definido todavía, pero sin duda lo voy a definir en poco tiempo”. Relacionó los plazos de esa decisión con un eventual adelantamiento de las elecciones provinciales, que, según aclaró, todavía no estaba resuelto.

Por su experiencia en el Ministerio de Gobierno, explicó que un desdoblamiento electoral exigiría previsiones presupuestarias. Enumeró gastos de correo, fuerzas de seguridad e impresión de boletas. “A pesar de que se trabaje con la boleta única, la boleta única la imprime el Estado provincial. Todo eso hay que preverlo”, indicó.

El armado del peronismo y la defensa de las PASO

Sobre las candidaturas provinciales, consideró que quienes estuvieron al frente de gobiernos tuvieron una responsabilidad especial. “La función de gobierno obliga a que uno intente hacer un aporte a un triunfo provincial”, sostuvo. Se mostró a favor de buscar acuerdos y señaló que, si no se alcanzaban, correspondía una elección interna que definiera las candidaturas locales, provinciales y legislativas.

Rosario Romero, Intendente de Paraná, en Quién Dice Qué

“Ojalá no se suspendan las PASO, porque para mí las PASO fueron un avance”, expresó. Ante una eventual suspensión, planteó la necesidad de construir listas de consenso o recurrir a internas partidarias. Sobre su participación en el armado provincial, afirmó: “El compromiso es ineludible”. Agregó que el peronismo debía explicar “esto hemos hecho, esto queremos corregir y esto es lo que proyectamos”.

En el plano nacional, mencionó a Axel Kicillof y Sergio Uñac entre los dirigentes que insinuaron aspiraciones, aunque aclaró que no hubo definiciones.

“Siempre he sostenido que nosotros tenemos que hacer un peronismo a la entrerriana, tenemos que partir de lo nuestro y hacer una opción nacional”, afirmó. Consideró necesario presentar una propuesta vigorosa y revisar distintas cuestiones de gobierno, especialmente en materia económica.

Estacionamiento: enero de 2027 y transición para los tarjeteros

En el cierre, Romero confirmó que el nuevo sistema de estacionamiento tenía previsto comenzar en enero de 2027. Indicó que ya trabajaban con la empresa adjudicataria y que los equipos preparaban una implementación gradual.

Sobre las personas que actualmente se desempeñaron como tarjeteros, sostuvo que buscaron incorporar a una parte como colaboradores del nuevo esquema. “Van a ser una suerte de colaboradores del nuevo sistema”, explicó al describir la transición.

Además, anticipó alternativas de formación y reinserción laboral. “Estamos previendo una oferta de capacitación laboral para quienes lo deseen y estamos previendo un trabajo con cooperativas que se puedan armar para ayudarles a reinsertarse en otros oficios”, señaló.