El programa municipal “Yo Participo” reunió a jóvenes de distintas escuelas de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Estudiantes de distintas escuelas de Paraná fueron protagonistas en el cierre del programa municipal “Yo Participo”, registró Elonce. En Sala Mayo trabajaron sobre 10 proyectos vinculados con salud, educación, cultura, movilidad urbana y otras temáticas.
Estudiantes de distintas escuelas de Paraná se reunieron este lunes en Sala Mayo para formar parte del cierre del programa “Yo Participo”, una iniciativa destinada a generar espacios donde los jóvenes puedan plantear ideas, debatir necesidades y conocer herramientas de participación ciudadana.
La actividad contó con la presencia de autoridades municipales y reunió a alumnos que durante el desarrollo del programa trabajaron sobre diferentes problemáticas y propuestas vinculadas con la ciudad.
La intendenta Rosario Romero explicó a Elonce que la iniciativa busca que los jóvenes puedan incorporar herramientas vinculadas con la gestión y, al mismo tiempo, expresar cuáles son sus inquietudes y necesidades.
“Es un entrenamiento que hacemos desde distintos ámbitos de la Municipalidad de las formas por las cuales la juventud puede incorporar ideas de gestión y no solamente de cosas que ellos adviertan necesarias en la ciudad, sino además puede ser una inquietud referida a esa edad, a ese segmento”, señaló.
“Un modo de entrenarse como ciudadanos”
Romero destacó que el programa permite acercar a los estudiantes al funcionamiento de las instituciones municipales y generar canales para que puedan presentar sus propuestas.
“Es un modo de entrenarse como ciudadanos para saber que las puertas están abiertas y que hay no solamente un Departamento Ejecutivo Municipal, funcionarios municipales, sino además concejales que están abiertos a escuchar las inquietudes de los gurises”, expresó.
La intendenta aseguró, además, que las propuestas de los estudiantes “van a ser tenidas en cuenta en la gestión”.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, puso el foco en la importancia de promover la participación entre los adolescentes.
“El ‘Yo Participo’ viene de participar, es formar parte de un todo porque hay toda una corriente de desprestigio de lo que es la participación. Hay como a veces una suerte de estímulo al individualismo que no es para nada provechoso en lo que tiene que ver con el ámbito solidario en donde se maneja un alumno en una escuela”, sostuvo.
La experiencia del Presupuesto Participativo
Clavenzani relacionó la iniciativa con la experiencia del Presupuesto Participativo que desarrolla la Municipalidad y que permite a diferentes sectores de la comunidad intervenir en propuestas relacionadas con sus barrios.
Según explicó, jóvenes desde los 16 años participaron anteriormente en decisiones vinculadas con nombres de calles, instalación de luminarias y modificaciones en el sentido de circulación de arterias, entre otras cuestiones.
“Los jóvenes votan a los 16 años, deciden elecciones. Entonces, es muy justo continuar con estos estímulos desde el municipio, desde la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana”, afirmó.
La propuesta busca así que los estudiantes conozcan mecanismos concretos de participación y puedan trasladar las necesidades que identifican en sus escuelas, barrios y ámbitos cotidianos.
Diez proyectos para pensar la ciudad
La directora general de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, explicó que el programa no se limita a una cuestión presupuestaria, sino que apunta principalmente a fortalecer la responsabilidad social y la posibilidad de intervenir en decisiones colectivas.
“El programa lo que aplica es que tengan una responsabilidad social. Más que el presupuesto, es la voz de poder decidir y que ellos puedan formar parte de algo”, explicó.
“Este es un municipio abierto que escucha, que intercala ideas y nuestra idea también a través de estos procesos es poder llevarnos una idea de qué municipio queremos para de acá en adelante”, agregó.
Los grupos abordaron temáticas relacionadas con salud, educación, cultura y movilidad urbana, entre otros aspectos que atraviesan la vida cotidiana. “Principalmente se trata de que los chicos puedan decidir qué es necesario en esta ciudad”, destacó Viola.
La actividad final en Sala Mayo
Para el cierre se dispusieron 10 proyectos y diferentes mesas de trabajo en Sala Mayo. Los estudiantes realizaron una dinámica destinada a expresar mediante imágenes y textos sus ideas sobre las mejoras que consideran necesarias para Paraná.
“Son 10 proyectos. En esas dinámicas nos vamos a ir llevando a que ellos hagan tipo un estilo vision board, que van a pegar imágenes, van a ir escribiendo y van a generar cuál es su misión en este contexto que podemos mejorar como municipio”, detalló Viola.
Durante la jornada participaron, entre otros, estudiantes de la escuela Guadalupe, la Juan Manuel de Rosas y la Técnica Nº2 Almirante Guillermo Brown.
Los jóvenes de la Técnica Nº2 contaron a Elonce que previamente habían trabajado la propuesta dentro de la institución educativa y que el encuentro en Sala Mayo representaba la instancia de cierre.
De esta manera, “Yo Participo” culminó con una jornada que reunió a estudiantes de diferentes establecimientos para intercambiar experiencias y elaborar propuestas sobre distintas áreas de la ciudad.