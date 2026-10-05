IAPV licitará la terminación de 17 viviendas en Concepción del Uruguay

El proyecto de 17 viviendas en Concepción del Uruguay será licitado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), para completar un grupo habitacional que había quedado paralizado. Las obras serán financiadas mediante el programa provincial Ahora Tu Hogar.

El presupuesto oficial supera los $1.387 millones, mientras que el plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 10 meses corridos. La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 17 de noviembre a las 10 horas, en la sede del IAPV.

El presidente del organismo, Manuel Schönhals, destacó que la obra forma parte de la recuperación de proyectos habitacionales que permanecieron inconclusos. "Por decisión del gobernador Rogelio Frigerio estamos recuperando obras que permanecieron paralizadas durante años para transformarlas en soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de las familias entrerrianas", afirmó.

Cómo serán las viviendas

El proyecto contempla la continuidad de la propuesta original, con la construcción de 17 unidades habitacionales de tres dormitorios. Las viviendas estarán desarrolladas en planta baja y contarán con estar-comedor con cocina integrada, baño completo y lavadero.

Schönhals también remarcó el impacto económico de este tipo de obras. "Cada unidad habitacional que construimos implica no solo que una familia tenga un hogar, sino también que se active la economía local mediante la compra de materiales y la generación de mano de obra", señaló.

En ese sentido, agregó: "Estas obras son las que nos permitirán cambiar la vida de muchas familias que esperan acceder a su casa propia y brindarles a sus hijos un futuro con mayor bienestar".

Infraestructura y servicios

La obra incluirá además los trabajos de infraestructura necesarios para completar el grupo habitacional. Entre ellos se encuentran las redes de agua potable y desagües cloacales, junto con las correspondientes conexiones domiciliarias.

También se ejecutarán las instalaciones de energía eléctrica, alumbrado público y trama vial. El proyecto incorpora, además, una obra de nexo necesaria para completar la red de energía eléctrica.

La licitación permitirá avanzar con la terminación del conjunto habitacional mediante el programa provincial Ahora Tu Hogar, con el objetivo de completar las viviendas y la infraestructura prevista para el barrio.