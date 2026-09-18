Entre Ríos con Vos acercó más de 14 servicios y trámites a los vecinos

Entre Ríos con Vos llevó este viernes más de 14 servicios y trámites provinciales a barrio Aatra, en Paraná, como parte del dispositivo que recorre distintos sectores de la capital y localidades del interior. La propuesta permitió que los vecinos realizaran gestiones, consultas y controles cerca de sus domicilios y en un horario diferente al habitual de las dependencias públicas.

Entre las prestaciones disponibles estuvieron vacunación, controles de presión arterial, gestiones del Registro Civil y consultas vinculadas al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), además de la asistencia de otras reparticiones del Gobierno entrerriano.

El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Emanuel Gainza, destacó a Elonce la posibilidad de concentrar diferentes prestaciones en un mismo espacio. “Claramente nosotros tenemos el mandato de nuestro gobernador de acercar el Estado provincial a los vecinos y en esta oportunidad tenemos más de 14 servicios de la provincia que pueden venir a hacer acá, desde vacunarse, medirse la presión, Registro Civil, IAPV”, afirmó.

Trámites cerca de los hogares

Gainza señaló que uno de los objetivos del programa fue brindar alternativas a quienes tienen dificultades para acudir a las oficinas durante la mañana. “Hay un montón de servicios de la provincia para que los vecinos puedan acercarse en un horario que claramente por ahí es más cómodo para los que no pueden hacer las cosas durante la mañana y tienen esta posibilidad de tener los servicios cerca”, explicó.

El funcionario también vinculó el operativo territorial con el proceso de digitalización de las gestiones públicas. En ese sentido, destacó la plataforma Mi Entre Ríos, que permite realizar diferentes procedimientos de manera virtual. “También tiene que ver con cuidarle el tiempo a los vecinos y poder hacer estos servicios de manera digital”, sostuvo.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de la provincia, Leandro Jacobi, valoró la respuesta obtenida en las diferentes jornadas. “Contentos con el acompañamiento. Como decía Emanuel, tenemos mucha gente cada vez de estos dispositivos a contraturno acá en Paraná”, expresó.

Un puente hacia la digitalización

Jacobi remarcó que la cercanía del operativo facilita completar trámites sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. “Las personas cerca de su casa pueden hacer un montón de trámites, como bien decía, más de 10 áreas acá presentes y esa posibilidad de cercanía te permite volver a tu casa si te falta algo, buscarlo rápido, hacer tu trámite completo y ya irte con esa cuestión”, señaló.

Asimismo, planteó que estos encuentros funcionan como una transición entre las gestiones presenciales y las herramientas digitales. “En un puente, como bien también refería Emanuel, entre la digitalización y el trabajo de papel, hoy esto es un puente que queremos seguir trabajando y seguir potenciando el trabajo de poder hacer los trámites desde su casa, acá hoy en el barrio”, indicó.

El funcionario agregó que el programa ya tuvo numerosas ediciones fuera de la capital entrerriana. “Ya vamos más de 15 Entre Ríos con Vos en el interior y seguiremos trabajando en esa dinámica”, afirmó.

Próximas jornadas de Entre Ríos con Vos

El director provincial de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet, destacó la participación registrada en los operativos. “Tenemos actitud de servicio y la verdad que muy contento porque la ciudadanía paranaense y de todo Entre Ríos cumple, se acerca, aprovecha porque nosotros decimos todo este esfuerzo que se hace para llegar a los barrios y la ciudadanía si no lo aprovecha, no tiene mucho sentido”, sostuvo.

Curuchet adelantó que la propuesta continuará desarrollándose tanto en Paraná como en otras ciudades entrerrianas. “Cada 15 días, como bien dice, estamos en Paraná y también una vez al mes en alguna otra localidad. Toca Nogoyá la semana que viene no, la próxima, y después el barrio Primero de Julio”, detalló.

La presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), Clarisa Sack, también participó de la jornada y anticipó la continuidad del organismo dentro del dispositivo. “Ahora próximamente estamos en el barrio Primero de Julio las próximas dos semanas, así que también preparando los dispositivos para seguir acercándonos a las familias”, expresó.

Consultas para las familias

Sack explicó que el COPNAF dispuso un espacio específico para responder inquietudes y brindar información. “Nosotros estamos trabajando para que también las personas puedan acercarse a hacer consultas, muchas veces tienen un montón de dudas y para eso ponemos nuestro stand y también los chicos que se acercan a jugar con nuestras líneas promocionales”, señaló.

De esta manera, Entre Ríos con Vos continuó ampliando su recorrido territorial con la participación conjunta de diferentes organismos. La estrategia combinó atención presencial en los barrios con la promoción de herramientas digitales para resolver gestiones sin concurrir a una dependencia estatal.

Los funcionarios señalaron que el cronograma continuará con nuevas ediciones en Paraná y el interior provincial, con Nogoyá y barrio Primero de Julio entre los próximos destinos mencionados durante la jornada.

El balance de Campus Party

Durante la actividad, Gainza también realizó un balance de Campus Party, que se desarrolló esta semana en Entre Ríos. “Ahora que ya pasó la actividad, el balance es super positivo. Tuvimos más de 11.000 participantes, 1.000 más que el año pasado. La feria de carreras, el trabajo en conjunto con el becario, todas las universidades”, afirmó.

El secretario resaltó especialmente la diversidad de público que participó de las actividades. “El miércoles y el martes cuando fue el evento uno podía ver desde adultos mayores que iban a aprender a usar la tarjeta de débito, obviamente escuelas y universidades, pero también un paquete familiar, donde la gente se acerca a la tecnología, al robot, a los cursos que estamos haciendo con inteligencia artificial”, sostuvo.

Finalmente, Gainza valoró que este tipo de encuentros tecnológicos se desarrollen en la provincia. “Que podamos ser protagonistas en esta agenda es una buena noticia y la verdad que terminamos esta semana con mucha alegría este gran evento que hicimos en Entre Ríos”, concluyó.