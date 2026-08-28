Entre Ríos con Vos reunió a más de 200 vecinos: “Buscamos acercar el Estado a la ciudadanía”

Entre Ríos con Vos desarrolló este viernes una nueva jornada en el Parque Gazzano de Paraná, donde más de 200 personas se acercaron durante la tarde para realizar trámites, efectuar consultas y recibir asesoramiento de diferentes organismos provinciales. El dispositivo reunió a más de 13 áreas gubernamentales y permitió concentrar en un mismo espacio distintos servicios del Estado.

La secretaria de Participación y Atención Ciudadana del Gobierno de Entre Ríos, Valentina Götte, explicó a Elonce que la iniciativa tuvo como finalidad facilitar las gestiones de los ciudadanos y ampliar las posibilidades de atención. “Este programa lo estamos llevando adelante desde el gobierno provincial. Buscamos acercar el Estado a la ciudadanía, que el entrerriano pueda encontrar un único lugar la información que necesita, que pueda recibir asesoramiento y que pueda conocer todos los trámites y servicios que tiene el Estado provincial, sobre todo evitándole recorrer todas las oficinas y que lo puedan encontrar en una extensión horaria para todas aquellas personas que a la mañana trabajan o que tienen otras actividades y no pueden acercarse al centro o en el horario de la oficina administrativa”.

La funcionaria destacó la concurrencia que registró el operativo durante las primeras horas de actividad. “(Se acercaron) más de 200 personas en lo que va de la tarde. Estamos muy contentos con la convocatoria. Hoy nos acompañan más de 13 áreas de gobierno con los distintos trámites y servicios”, confirmó.

El operativo se realiza cada 15 días en diferentes sectores

Por su parte, Agustín Curuchet, director de Vinculación Ciudadana del Gobierno de Entre Ríos, remarcó la respuesta que tuvieron las distintas ediciones de la propuesta. “Estamos muy agradecidos a la ciudadanía que nos apoya en estos dispositivos, que cada 15 días se van repitiendo en zonas de Paraná y una vez al mes lo llevamos a distintas localidades. Venimos de Gualeguay, estuvimos en el barrio San Agustín, donde más de 500 paranaenses disfrutaron y pudieron hacer sus distintos trámites, desde Registro Civil, consultas de salud, Enersa, ATER, Desarrollo Humano e IAPV”.

En esta oportunidad también se incorporaron otras dependencias provinciales. “Ahora en este dispositivo nos acompaña el Senado. Son un montón las áreas y mancomunadamente estamos acercando para acercarle esas oportunidades a la gente”, resaltó Curuchet.

Además, el funcionario explicó que se buscó ampliar progresivamente la participación de organismos provinciales en las jornadas. “La idea también es demostrar, incluir y sumar todas las áreas del gobierno que tengan ganas de participar porque este es un gobierno abierto, moderno y cercano. Trabajamos para que todos los entrerrianos se vean identificados”.

El recorrido de Entre Ríos con Vos por la provincia

El director de Relaciones Institucionales de Entre Ríos, Leandro Jacobi, realizó un balance del despliegue que tuvo el programa hasta el momento y destacó que ya alcanzó a numerosas comunidades del territorio provincial.

“Llevamos más de 15 localidades del interior y ahora la segunda edición en Paraná. Estamos muy contentos por el día, por la gente y porque los trabajadores se pueden acercar con mucha vocación de servicio a seguir brindando herramientas para los ciudadanos, para poder hacer sus trámites en el día a día y poder traer soluciones”, explicó Jacobi.

El secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza, también destacó la cantidad de ciudadanos que aprovecharon la jornada para resolver gestiones. “Tuvimos muchos vecinos que vinieron a hacer trámites con el gobierno provincial, en una edición muy clara del gobernador de tratar de acercar el gobierno al ciudadano, hacerle la vida más fácil, cuidarle su tiempo. Hay mucha gente que durante la mañana no puede hacer a lo mejor un trámite en particular y recién conversando con los vecinos decían que este horario les venía bien, que estaba cerca de su casa y por eso estamos empezando a recorrer la ciudad de Paraná y en distitnos puntos para acercar los servicios”.

La aplicación Mi Entre Ríos y el próximo operativo

En ese marco, Gainza recomendó utilizar las herramientas digitales que puso a disposición la Provincia para simplificar diferentes gestiones. “Todos pueden utilizar la aplicación del gobierno de Entre Ríos, que es Mi Entre Ríos. Tenemos un stand donde le enseñamos a la gente a poder descargarla, a trabajar con los adultos mayores para que puedan hacer sus trámites”.

Durante el operativo, los ciudadanos pudieron recibir orientación para descargar y utilizar la aplicación. La asistencia estuvo especialmente dirigida a quienes encontraban dificultades para acceder a las herramientas digitales, entre ellos adultos mayores.

El secretario de Modernización también adelantó cuándo y dónde se desarrollará la próxima edición de la iniciativa. “Esperemos que el próximo en barrio Paraná XIV, el 11 de septiembre, vamos a estar otra vez con este operativo ese punto de la ciudad de Paraná”.

"Entre Ríos con vos": vecinos gestionan trámites en organismos públicos en Parque Gazzano

Zumba y actividades gratuitas en el Parque Gazzano

La jornada en el Parque Gazzano también coincidió con las actividades recreativas y deportivas que habitualmente se desarrollan en ese espacio verde. Entre ellas estuvo la clase gratuita de zumba, que congregó a decenas de participantes durante la tarde.

Vanina, instructora de la actividad, explicó a Elonce la frecuencia con la que se realiza la propuesta. “Venimos lunes, miércoles y viernes por Deporte de la Municipalidad a hacer una hora por día a las 16 horas”.

La profesora señaló que las clases cuentan habitualmente con una importante concurrencia y precisó: “Normalmente vienen más de 70 personas”. Este viernes, la actividad pudo desarrollarse con normalidad mientras en otros sectores del parque funcionaban los puestos correspondientes al operativo provincial.

“Es nuestra hora feliz”

Las participantes de la clase destacaron el espacio de encuentro que se generó alrededor de la actividad física y valoraron especialmente la posibilidad de acceder gratuitamente a la propuesta.

“Es nuestra hora feliz con esta genia de profesora que tenemos. Lo disfrutamos a full”, comentó una de las alumnas que participó de la jornada en el Parque Gazzano.

Al referirse a los efectos que encuentran en la práctica habitual de zumba, las participantes resumieron: “Nos aporta energía, salud, bienestar, alegría”. De esta manera, la tarde combinó las actividades recreativas habituales del parque con el operativo Entre Ríos con Vos, que volverá a desarrollarse el próximo 11 de septiembre en barrio Paraná XIV.