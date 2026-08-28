Bajada Grande formará el “corazón más grande del mundo” con 450 personas este sábado

Bajada Grande formará el “corazón más grande del mundo” con la participación de unas 450 personas este sábado, desde las 15, en el playón del puerto. La iniciativa se realizará en el marco de las actividades por los 50 años de la primera Procesión Náutica en honor al Inmaculado Corazón de María.

La propuesta consiste en realizar un gran mosaico humano que será registrado desde el aire mediante un dron. Javier Micheloud, impulsor de la iniciativa, explicó a Elonce que el lugar fue elegido por su estrecha relación con la historia de la tradicional celebración religiosa.

“Lo elegimos porque esto es con motivo de los 50 años de la primera procesión náutica”, explicó. Según recordó, la historia comenzó en 1976, cuando el sacerdote Orlando Mattiasi impulsó una procesión dedicada al Inmaculado Corazón de María, que partió desde Prefectura y llegó hasta el puerto de Bajada Grande.

Cómo se formará el gigantesco corazón

Micheloud indicó que convocaron a 450 personas para integrar la figura y aclaró que la participación será completamente abierta. “Es libre la convocatoria y espontánea, no hay que anotarse, no hay que inscribirse, no hay que venir con ninguna ropa especial. Nada de eso. Hay que venir y participar”, afirmó.

Cada participante recibirá una cartulina de color. En una primera instancia, el conjunto permitirá representar los tonos vinculados con el Inmaculado Corazón de María, entre ellos rojo y rosado. Posteriormente, las cartulinas serán dadas vuelta para modificar completamente la imagen.

“Van a estar pintadas de celeste y blanco, así que vamos a formar un corazón argentino”, adelantó Micheloud. La transformación se realizará con los propios participantes y sin necesidad de ensayos o prácticas previas.

Una figura de 700 metros cuadrados

Los trabajos de preparación ya comenzaron sobre el playón, donde se realizó la demarcación de la figura a escala. Según detalló el organizador, el corazón ocupará aproximadamente 700 metros cuadrados.

Las cartulinas tendrán entre 70 y 80 centímetros, aunque también se prepararon algunas de menor tamaño pensando especialmente en la participación de los niños. La intención es que personas de diferentes edades puedan formar parte de la propuesta.

El horario establecido para comenzar será a las 15, aunque Micheloud recomendó llegar alrededor de las 14:45 para facilitar el ingreso y la ubicación dentro de la figura. En caso de que la convocatoria supere las 450 personas previstas, los organizadores prepararon alternativas para incorporar a más participantes.

Una imagen que será registrada desde el aire

Una vez conformado el corazón, un dron registrará desde el aire la imagen completa. “La gente está invitada no a participar en forma común, sino para que sea protagonista de ese momento”, destacó Micheloud.

BAJADA GRANDE SE PREPARA PARA FORMAR EL "CORAZÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO"

El impulsor de la propuesta remarcó además el significado que la Procesión Náutica adquirió para Bajada Grande durante cinco décadas. “Mucha gente se sintió tocada durante 50 años viniendo a participar de la procesión náutica y sintieron la presencia de María, la presencia de Jesús”, expresó.

La actividad de este sábado integrará una serie de celebraciones por el aniversario. También está prevista una cena para el 5 de septiembre. Mientras tanto, la convocatoria inmediata será para este sábado, desde las 14:45, con el objetivo de reunir a cientos de vecinos y conseguir una postal inédita a orillas del río.