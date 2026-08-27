“Andando con la familia pedaleando”: invitan a una bicicleteada en San Benito

REDACCIÓN ELONCE
La bicicleteada familiar en San Benito se realizará este domingo desde las 15 y tendrá un recorrido de unas 10 cuadras. La Iglesia Rey de Reyes organiza la cuarta edición, que incluirá teatro, música, chocolatada y sorteos, conoció Elonce.
La bicicleteada familiar en San Benito tendrá este domingo su cuarta edición, con una propuesta libre y gratuita organizada por la Iglesia Rey de Reyes. La actividad comenzará a las 15, tendrá un recorrido aproximado de 10 cuadras y culminará en el Parque Vieytes, donde habrá una obra de teatro, música, chocolatada y sorteos para quienes participen.
Juan Verón, uno de los organizadores, brindó a Elonce detalles de la iniciativa y explicó que la actividad surgió como parte de las propuestas que la congregación desarrolla para las infancias. La intención será generar un espacio recreativo que permita compartir una tarde entre niños y adultos, sin que sea necesario realizar un recorrido exigente.
“Es la cuarta edición y siempre le ponemos un lema a cada una de las bicicleteadas”, contó Verón. Recordó que en 2023 fue “Por una infancia feliz”; en 2024, “Por una niñez sana”; y en 2025, “La carrera de tu vida”. Para esta oportunidad, el lema elegido fue “Andando, andando con la familia pedaleando”.
Una actividad pensada para compartir en familia
“El objetivo es poder pasar un tiempo en familia”, resumió el organizador. La iniciativa se enmarcó además en las actividades que la iglesia desarrolla durante el mes dedicado a las infancias. Verón explicó que desde hace más de una década realizan distintas propuestas destinadas a los chicos, aunque la bicicleteada comenzó hace cuatro años.
La concentración y posterior salida serán desde la Municipalidad de San Benito. El trayecto tendrá aproximadamente 10 cuadras y no estará limitado exclusivamente a quienes concurran en bicicleta. Los organizadores invitaron a participar con monopatines, rollers y otros medios recreativos, además de quienes prefieran acompañar caminando.
“Es un recorrido significativo, no es muy largo, pero lo hacemos con un sentido de familia, de poder compartir algo, porque algunos chicos no van en bicicleta, van en monopatín, otros van en roller, otros van en pata pata, o sea, participa toda la familia”, explicó Verón.
Teatro, música y chocolatada en el Parque Vieytes
Una vez finalizado el recorrido, la actividad continuará en el Parque Vieytes con diferentes propuestas recreativas. Allí se presentará una obra teatral preparada por las docentes de la escuela bíblica y posteriormente se compartirá una merienda con chocolatada entre los asistentes.
La música también formará parte de la jornada con la presentación de Rescatados, un grupo de cumbia cristiana que acompañará el encuentro. La programación se extenderá aproximadamente hasta las 17 o 18.
Verón señaló además que la organización realizó las gestiones correspondientes para concretar el encuentro, entre ellas las autorizaciones y seguros necesarios. También destacó el acompañamiento de comercios que colaboraron en diferentes ediciones mediante la entrega de elementos destinados a los sorteos.
Cómo inscribirse para participar
La bicicleteada familiar en San Benito será libre y gratuita, aunque los organizadores habilitaron una inscripción previa. Cada persona anotada recibirá un número que posteriormente será utilizado para participar de los sorteos previstos durante la jornada.
El formulario de inscripción puede encontrarse mediante las redes sociales de la Iglesia Rey de Reyes, especialmente en Instagram, además de la cartelería distribuida en distintos puntos de San Benito. También se difundieron códigos QR para facilitar el acceso al registro.
“Con el número de la inscripción se hace un sorteo y se entrega un premio para ese día”, explicó Verón. Asimismo, quienes necesiten realizar consultas o completar la inscripción podrán hacerlo mediante los números de contacto difundidos por la organización.
De esta manera, la cuarta edición de la bicicleteada familiar en San Benito se desarrollará este domingo desde las 15, con salida desde la Municipalidad y llegada al Parque Vieytes. La invitación estará abierta a niños y adultos con el objetivo de compartir una tarde de actividad física, recreación, música y encuentro familiar.