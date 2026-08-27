La Cámara Argentina de Comercio respaldó las medidas para impulsar el crédito hipotecario

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) respaldó las medidas para impulsar el crédito hipotecario anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. La iniciativa contempló la utilización de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para favorecer el financiamiento de largo plazo del sistema bancario.

Desde la entidad empresaria consideraron que una mayor disponibilidad de préstamos destinados a la vivienda podría beneficiar tanto a las familias que buscan acceder a una propiedad como a las actividades vinculadas con el mercado inmobiliario y la construcción.

En ese sentido, la CAC destacó el papel que la actividad inmobiliaria y los sectores relacionados tienen en el movimiento general de la economía. La entidad señaló que recientemente conformó la Mesa de la Industria Inmobiliaria, un espacio pensado para articular el trabajo entre actores públicos y privados.

El bajo nivel del crédito hipotecario en Argentina

Al fundamentar su posición, la Cámara sostuvo que Argentina mantiene un volumen de crédito reducido en comparación con otras economías. Según indicó, la situación fue consecuencia de la inestabilidad económica registrada durante las últimas décadas y tuvo especial impacto en los préstamos hipotecarios.

A este escenario se sumaron, según la entidad, el déficit habitacional que afecta a numerosas familias y las dificultades que persisten para alcanzar la vivienda propia. Por ese motivo, la CAC consideró relevante avanzar con herramientas que permitan ampliar el financiamiento disponible.

La organización empresaria también valoró el proceso de ordenamiento macroeconómico llevado adelante por la administración nacional, aunque advirtió que revertir los efectos acumulados durante años requerirá tiempo. En ese contexto ubicó las nuevas medidas destinadas específicamente a promover el mercado hipotecario.

El uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

El esquema anunciado por el Gobierno previó aplicar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES al fondeo de largo plazo del sistema bancario, con el objetivo de generar mejores condiciones para ampliar la oferta de préstamos hipotecarios.

Para la CAC, uno de los aspectos relevantes de la iniciativa es que apunta a acelerar la expansión del crédito sin recurrir, según sostuvo la entidad, a un aumento de las erogaciones fiscales que pueda afectar el equilibrio de las cuentas públicas.

“La medida anunciada, que implica una política pública específicamente orientada a acelerar la expansión del crédito hipotecario, resulta por demás bienvenida”, manifestó la Cámara al fijar posición sobre los anuncios gubernamentales.

Expectativas por la implementación

La entidad sostuvo que el desarrollo de un mercado de préstamos de largo plazo puede generar efectos sobre distintas actividades económicas relacionadas directa e indirectamente con la vivienda, desde el sector inmobiliario hasta otros rubros asociados.

En esa línea, la Mesa de la Industria Inmobiliaria creada recientemente dentro de la CAC buscará favorecer el intercambio entre los distintos actores del sector y contribuir al desarrollo de iniciativas destinadas a fortalecer la actividad.

Finalmente, la Cámara manifestó su “satisfacción ante los recientes anuncios” y pidió que los sectores involucrados realicen los esfuerzos necesarios para avanzar rápidamente con la instrumentación de las medidas.

“La CAC manifiesta su satisfacción ante los recientes anuncios, y aboga por que todos los actores involucrados hagan sus mayores esfuerzos para una pronta puesta en funcionamiento, en beneficio de los sectores directamente involucrados y del país en su conjunto”, concluyó la entidad.