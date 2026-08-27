Murió un hincha de River en el Monumental durante la eliminación de la Copa Sudamericana

Un hincha de River murió en el Monumental durante el partido ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, disputado este miércoles por la noche. El hombre sufrió un paro cardíaco mientras se encontraba en la tribuna San Martín y, pese a recibir maniobras de reanimación, falleció en el estadio.

El episodio ocurrió durante el encuentro que terminó con la eliminación del conjunto dirigido por Eduardo Coudet. El simpatizante fue asistido luego de sufrir la descompensación, aunque no respondió a las tareas de salvamento que se realizaron en el lugar.

La muerte se produjo en una noche marcada además por la tensión deportiva. River empató 1-1 ante Independiente Santa Fe y quedó afuera del certamen internacional luego de perder por 8-7 en una extensa definición por penales.

Tensión e incidentes después del partido

Una vez finalizado el encuentro, los hinchas expresaron su descontento con fuertes silbidos mientras los jugadores abandonaban el campo de juego. Posteriormente se registraron momentos de tensión en uno de los accesos a las instalaciones del club.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a numerosos simpatizantes reunidos en uno de los halls mientras entonaban cánticos contra la dirigencia. Parte del grupo permanecía afuera e intentaba ingresar al sector.

En las imágenes también apareció Ramiro Álvarez, vocal de River, ubicado junto a una de las puertas mientras intentaba impedir el acceso. En ese contexto se produjeron forcejeos con algunos de los presentes.

El antecedente de otra muerte en el Monumental

El estadio había sido escenario de otro episodio fatal el 3 de junio de 2023, cuando Pablo Marcelo Serrano, de 53 años, murió después de caer desde la tribuna Sívori Alta durante un encuentro entre River y Defensa y Justicia.

En aquella oportunidad, el hombre cayó desde una altura superior a los 15 metros y sufrió un traumatismo de cráneo de extrema gravedad. El partido fue suspendido minutos después y las autoridades dispusieron la clausura del sector para realizar las correspondientes actuaciones.

Meses antes, en febrero de ese mismo año, otro simpatizante había caído desde la tribuna Sívori Media hacia la Baja antes de un partido frente a Argentinos Juniors. El hombre perdió el conocimiento y fue trasladado al Hospital Fernández, donde recibió asistencia.

River quedó eliminado por penales

En lo deportivo, River llegó al Monumental después de haber igualado sin goles durante el encuentro de ida disputado en Bogotá. En la revancha, el conjunto argentino se puso en ventaja a los 52 minutos mediante Sebastián Driussi, luego de un centro de Gonzalo Montiel.

La ventaja se mantuvo hasta los minutos finales. A los 80, Lucas Martínez Quarta tocó la pelota con la mano dentro del área y el árbitro sancionó penal. Dos minutos más tarde, Franco Fagúndez convirtió el 1-1 y llevó la definición de la serie a los penales.

La tanda tuvo 22 ejecuciones. Santos Borré estrelló su remate en un palo y Martínez Quarta disparó por encima del travesaño. El arquero Santiago Beltrán mantuvo a River en carrera con tres atajadas.

Después de que ejecutaran todos los futbolistas de campo, llegó el turno de los arqueros. Beltrán se resbaló al momento de patear y falló su remate. Luego, Weimar Asprilla convirtió para Independiente Santa Fe, que se impuso 8-7 y consiguió el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La eliminación profundizó el malestar de los simpatizantes presentes en el Monumental, en una jornada que quedó atravesada por el fallecimiento del hincha en la tribuna San Martín.