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Policiales

Cuatro detenidos tras allanamientos por venta de drogas en Concordia

Los procedimientos se realizaron en tres domicilios del barrio Carretera La Cruz. Secuestraron estupefacientes que, según se informó, estaban fraccionados y acondicionados para la venta.

27 de Agosto de 2026
La droga incautada
La droga incautada

Los procedimientos se realizaron en tres domicilios del barrio Carretera La Cruz. Secuestraron estupefacientes que, según se informó, estaban fraccionados y acondicionados para la venta.

Cuatro personas fueron detenidas tras allanamientos por venta de drogas realizados en tres domicilios del barrio Carretera La Cruz, en Concordia. Durante los procedimientos, efectivos de la División Antidrogas secuestraron estupefacientes que se encontraban fraccionados y acondicionados para su presunta comercialización.

 

El operativo estuvo a cargo de personal de la División Antidrogas Concordia, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico y coordinada por el Departamento Federal de Investigaciones. La causa se inició por una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

 

De acuerdo con la información oficial, la intervención fue resultado de una investigación desarrollada durante varias semanas. Durante ese período se realizaron tareas de vigilancia y análisis de información sobre movimientos presuntamente relacionados con la comercialización de drogas en ese sector de la ciudad.

Allanamientos por venta de drogas
Allanamientos por venta de drogas

Allanaron tres domicilios de manera simultánea

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo del fiscal Fabio Zavaleta, requirió las correspondientes medidas judiciales.

 

Las órdenes de allanamiento fueron dispuestas por Gabriela Sero, titular del Juzgado de Garantías Nº 4. Con esas autorizaciones, los efectivos ingresaron simultáneamente a tres viviendas ubicadas en el barrio Carretera La Cruz.

Según se indicó oficialmente, los procedimientos se desarrollaron sin incidentes. Durante las intervenciones se encontraron estupefacientes que estaban fraccionados y acondicionados, presuntamente para su comercialización.

 

Como resultado de los tres allanamientos, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados.

Temas:

Concordia allanamientos Drogas narcomenudeo detenidos Policía Federal Estupefacientes
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