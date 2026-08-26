Capturaron en Ibicuy a mujer condenada por abuso y explotación de menores que permaneció 10 años prófuga

Fue trasladada inicialmente a la sede de la Jefatura de Policía de Gualeguaychú.

Capturaron a una mujer condenada que permaneció prófuga durante 10 años durante un operativo realizado en la madrugada de este miércoles en el departamento Islas del Ibicuy. La detenida, de 48 años, había recibido una pena de 20 años de prisión por delitos contra la integridad sexual y otros vinculados con la explotación de menores.

El procedimiento fue desarrollado por personal de la Jefatura Departamental Gualeguaychú en dos domicilios ubicados a la vera de la Ruta Nacional 12. Los allanamientos se concretaron en la zona del puente Paranacito, a la altura de los kilómetros 134 y 136.

La mujer registraba un pedido de detención vigente desde 2016, emitido luego de la condena dictada por el Tribunal Oral de Gualeguaychú. Tras una investigación, los efectivos lograron establecer dónde se encontraba y organizaron el operativo para capturarla.

Dos allanamientos durante la madrugada

Durante los allanamientos fueron detenidas dos personas: la mujer buscada por la Justicia y un hombre de 72 años. Además, los investigadores secuestraron teléfonos celulares pertenecientes a ambos.

Los dispositivos serán sometidos a las pericias correspondientes en busca de información que permita determinar cómo permaneció oculta durante una década y si recibió colaboración para evitar su detención.

Un hombre fue detenido por encubrimiento

El hombre de 72 años quedó detenido por el supuesto delito de encubrimiento. Fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanecía alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Los investigadores buscaban determinar qué vínculo mantenía con la mujer y si la habría ayudado a permanecer escondida pese al pedido de captura que se encontraba vigente desde hacía aproximadamente 10 años.

La mujer, en tanto, fue trasladada inicialmente a la sede de la Jefatura de Policía de Gualeguaychú. Posteriormente quedó alojada en la Comisaría del Menor y la Mujer.

Quedó a disposición de la Justicia

La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Garantías y Transición Nº 2, a cargo del juez Ignacio Telenta. La Justicia deberá resolver los pasos necesarios para hacer efectiva la condena de 20 años de prisión.

Según la información policial, la sentencia había sido impuesta por delitos contra la integridad sexual y otros hechos vinculados con la explotación de menores. Entre las calificaciones informadas se mencionaron el abuso sexual y la facilitación de la prostitución.

La captura puso fin a una búsqueda que permanecía activa desde 2016. La investigación continuará para establecer cómo logró mantenerse fuera del alcance de la Justicia y determinar si contó con la colaboración de otras personas durante ese período.