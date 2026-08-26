Murió otro integrante de la familia que sufrió brutal choque frontal en Mendoza

El choque frontal en la Ruta 60 ocurrido el pasado 16 de agosto en Mendoza sumó una nueva víctima fatal. Martín Omar Tillar, de 52 años, murió luego de permanecer internado en grave estado desde el accidente registrado a la altura del departamento Maipú. Con su fallecimiento, ya fueron cinco las personas que perdieron la vida como consecuencia de la tragedia.

Tillar conducía una camioneta Volkswagen T-Cross que colisionó frontalmente contra un Peugeot 504. Según la reconstrucción inicial del hecho, el conductor habría intentado sobrepasar a otro vehículo cuando se produjo el impacto con el automóvil que avanzaba en sentido contrario. Desde aquella jornada permanecía internado en el Hospital Lagomaggiore con politraumatismos y un cuadro delicado.

En la camioneta viajaban también su hermana, Ariadna Tillar, de 54 años, sus sobrinas Rosario Masó Tillar y Juana Masó Tillar, y Florencia Bettalemmi, de 42 años y pareja del conductor. Las tres primeras fallecieron durante los días posteriores debido a las graves lesiones sufridas, mientras que Bettalemmi permanecía internada en terapia intensiva.

Martín Omar Tillar, la quinta víctima del choque frontal en la ruta 60 en Mendoza.-

Cinco víctimas fatales tras el violento impacto

Juana Masó Tillar murió en el Hospital Central de Mendoza luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio derivado de las graves heridas ocasionadas por el choque. Posteriormente se confirmó el fallecimiento de su hermana Rosario, quien también había sido trasladada al mismo establecimiento asistencial.

Ariadna Tillar, en tanto, falleció en el Hospital Perrupato. Entre las lesiones que había sufrido se encontraban fracturas de tibia y peroné y otra en el maxilar inferior. La sucesión de fallecimientos convirtió al siniestro vial en una tragedia que golpeó especialmente a una misma familia.

La otra víctima fatal fue Oscar “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, quien conducía el Peugeot 504. El hombre murió mientras era trasladado para recibir asistencia médica. Fernández Mercau era conocido en la zona este mendocina por desempeñarse como árbitro en diferentes torneos de fútbol amateur.

Una mujer permanece internada

Florencia Bettalemmi quedó como la única sobreviviente entre los ocupantes de la Volkswagen T-Cross. La mujer había ingresado al Hospital El Carmen con un traumatismo de cráneo grave y pérdida del conocimiento y continuaba internada en la unidad de terapia intensiva.

Debido a la magnitud del accidente y la gravedad de las lesiones, las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia. Para el traslado de algunos de los heridos fue utilizado el helicóptero sanitario Halcón 3, mientras que en el lugar intervinieron efectivos de la Policía Vial, personal de la Comisaría 61ª, Bomberos Voluntarios y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

La investigación quedó en manos de la fiscal Mariana Gutiérrez, quien ordenó la realización de las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades. Los estudios buscaron determinar con precisión las circunstancias que derivaron en la colisión frontal.

El padre dedicó un mensaje a sus hijas Rosario y Juana, fallecidas en el accidente vial en Mendoza.-

El dolor de una familia tras la tragedia

La muerte de las jóvenes Rosario y Juana generó numerosas expresiones de dolor. Andrés Masó, padre de ambas, publicó días después del accidente un mensaje de despedida en sus redes sociales bajo la frase “Mis dos ángeles”.

“Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento maravilloso que vivimos juntos. Estos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón. Las amo eternamente”, escribió el hombre junto a fotografías de sus hijas.

También Rosario Pérez, amiga íntima de Juana, expresó públicamente su dolor. “Nunca pensé que iba a tener que despedirme de vos. Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía. Aprendí con vos lo que era una verdadera amistad y voy a estar siempre agradecida de haber tenido la suerte de compartir mi vida con vos”, manifestó.

“Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise. Hablábamos todos los días hasta tarde, nos contábamos todo y compartíamos nuestras vidas”, agregó. Finalmente, resumió su despedida con una frase: “Me enseñaste lo hermoso que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir”. (con información de Diario Uno de Mendoza e Infobae)