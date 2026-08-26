 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Paraná

Rompieron la vidriera de un comercio, robaron juguetes, carteras y fueron detenidos

Dos hombres fueron detenidos tras un robo en un comercio de Paraná. Uno tenía una herida en una mano y recuperaron los elementos sustraídos.

26 de Agosto de 2026
Robo en un comercio de Paraná
Robo en un comercio de Paraná

Dos hombres fueron detenidos tras un robo en un comercio de Paraná. Uno tenía una herida en una mano y recuperaron los elementos sustraídos.

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles luego de un robo en un comercio de Paraná, ubicado en la intersección de las calles Zanni y Basavilbaso. La Policía llegó tras una alerta al 911, constató daños en la vidriera y desplegó un operativo que permitió localizar a los sospechosos.

 

Al arribar al lugar, los efectivos comprobaron que uno de los vidrios del frente había sido dañado. A partir de esa situación, comenzaron una búsqueda por las inmediaciones para intentar dar con las personas que habrían participado del hecho.

 

Durante el operativo, un móvil policial interceptó al primero de los sospechosos en la intersección de Hernandarias y Mihura. Según se informó, el hombre presentaba una herida cortante en una de sus manos, que habría sufrido al momento de romper el vidrio del negocio.

Recuperaron los elementos sustraídos

Los uniformados continuaron recorriendo la zona ante la presunta participación de una segunda persona. Poco después, lograron localizar y demorar al otro involucrado sobre calle Mihura.

 

En poder del segundo sospechoso encontraron distintos elementos que habían sido sustraídos del establecimiento comercial. Entre los objetos recuperados había juegos infantiles y carteras.

 

La situación fue comunicada al fiscal en turno, quien dispuso la detención de ambos hombres y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales. Además del secuestro de los objetos robados que quedaron a disposición de la Justicia para posteriormente ser restituidos al propietario del comercio.

Temas:

Paraná Robo Comercio detenidos policía Zanni Basavilbaso
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso