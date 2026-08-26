Rompieron la vidriera de un comercio, robaron juguetes, carteras y fueron detenidos

Dos hombres fueron detenidos tras un robo en un comercio de Paraná. Uno tenía una herida en una mano y recuperaron los elementos sustraídos.
Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles luego de un robo en un comercio de Paraná, ubicado en la intersección de las calles Zanni y Basavilbaso. La Policía llegó tras una alerta al 911, constató daños en la vidriera y desplegó un operativo que permitió localizar a los sospechosos.
Al arribar al lugar, los efectivos comprobaron que uno de los vidrios del frente había sido dañado. A partir de esa situación, comenzaron una búsqueda por las inmediaciones para intentar dar con las personas que habrían participado del hecho.
Durante el operativo, un móvil policial interceptó al primero de los sospechosos en la intersección de Hernandarias y Mihura. Según se informó, el hombre presentaba una herida cortante en una de sus manos, que habría sufrido al momento de romper el vidrio del negocio.
Recuperaron los elementos sustraídos
Los uniformados continuaron recorriendo la zona ante la presunta participación de una segunda persona. Poco después, lograron localizar y demorar al otro involucrado sobre calle Mihura.
En poder del segundo sospechoso encontraron distintos elementos que habían sido sustraídos del establecimiento comercial. Entre los objetos recuperados había juegos infantiles y carteras.
La situación fue comunicada al fiscal en turno, quien dispuso la detención de ambos hombres y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales. Además del secuestro de los objetos robados que quedaron a disposición de la Justicia para posteriormente ser restituidos al propietario del comercio.