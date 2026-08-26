La Asamblea del Consejo Federal del Notariado Argentino en Paraná se realizará los días 10 y 11 de septiembre y convocará a los presidentes de los 24 colegios de escribanos del país. La capital entrerriana volverá a recibir este encuentro después de más de 20 años y durante las jornadas se abordarán, entre otros temas, la digitalización, la despapelización y la modernización de los trámites notariales.

Horacio Devetter, presidente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, explicó a Elonce que parte de las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la entidad y que posteriormente el encuentro continuará en el Howard Johnson Mayorazgo.

“Para nuestro colegio es un gran orgullo. Si bien es una gran responsabilidad también la organización, recibir y ser anfitriones de la segunda Asamblea General del Consejo Federal Notarial Argentino es un hito para nuestra provincia. Hace más de 20 años que no se realiza”, expresó.

Llegarán representantes de los 24 colegios del país

La actividad comenzará el 10 de septiembre en el Colegio de Escribanos, mientras que el día siguiente la agenda se trasladará al hotel de la capital provincial. Además de los presidentes de los colegios, participarán integrantes de la junta ejecutiva del Consejo Federal y representantes de otros organismos que lo conformaban.

Ese 11 de septiembre también se desarrollará una capacitación destinada a dirigentes de la actividad y se realizará la reunión anual nacional de delegados noveles. “Entendemos que es muy importante para nuestra profesión”, señaló Devetter sobre la capacitación, mientras que destacó a los delegados noveles como quienes podrían ocupar en el futuro responsabilidades dirigenciales dentro de los colegios profesionales.

Paraná será sede de la Asamblea del Consejo Federal del Notariado

El encuentro fue declarado de interés

Según informó el titular del Colegio de Escribanos, la actividad ya había sido declarada de interés provincial por la Legislatura de Entre Ríos. Además, indicó que había mantenido una reunión con la intendenta Rosario Romero y anticipó que se avanzaría con una declaración de interés municipal.

“Es un orgullo y estamos trabajando para que sea un evento para todo el país”, manifestó Devetter.

Digitalización y despapelización entre los principales temas

El presidente de la entidad explicó que las asambleas permitían analizar las novedades y actualizaciones vinculadas con el funcionamiento de los colegios profesionales y la actividad notarial tanto en el ámbito nacional como internacional.

Entre los principales temas de la agenda ubicó los procesos de modernización tecnológica que atravesaba la profesión.

“Hoy, los temas que están con mayor trascendencia son todo lo que tiene que ver con la modernización, la despapelización y también la digitalización de los trámites”, explicó.

Buscan agilizar los trámites notariales

Devetter sostuvo que el avance de los procedimientos digitales apuntaba a reducir tiempos y simplificar gestiones para los ciudadanos. “Eso conlleva una mayor celeridad, un beneficio para toda la sociedad en los trámites y también una mayor seguridad jurídica”, afirmó.

En ese marco, señaló que el Colegio de Escribanos de Entre Ríos trabajaba junto al Gobierno provincial en el desarrollo de una plataforma digital y en la incorporación de folios digitales para la actividad notarial.

Cómo funcionarán los folios digitales

El titular del Colegio recordó que la institución había elaborado un proyecto para avanzar con la emisión digital de los folios y posteriormente lo había presentado ante el Poder Ejecutivo.

Explicó que el Decreto 1099, firmado el 2 de junio por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, habilitó la creación y emisión digital de los folios de actuación notarial. “Ese decreto nos permite a nosotros crear y emitir todos los folios de actuación notarial de forma digital”, detalló.

Qué actos podrán realizarse digitalmente

Devetter indicó que la implementación tendría inicialmente una limitación relacionada con los actos registrales, hasta que la correspondiente plataforma digital estuviera disponible. “Hasta que la plataforma digital en el Registro esté también implementada, nos va a permitir hacer todo tipo de acto notarial a excepción de los actos registrales”, precisó.

El Colegio se encontraba desarrollando la plataforma necesaria para avanzar con el sistema. “En breve ya lo vamos a implementar y va a ser un beneficio para toda la sociedad”, adelantó.

Convenio para agilizar gestiones municipales

Durante la entrevista con Elonce, Devetter también brindó detalles sobre un convenio firmado con la Municipalidad de Paraná para digitalizar diferentes gestiones vinculadas con operaciones inmobiliarias. Según explicó, el acuerdo permitirá a los escribanos tramitar certificados digitales desde sus propias escribanías.

También posibilitará que, después de concretarse una escritura traslativa de dominio, la información sobre el nuevo titular pueda incorporarse con mayor rapidez a los registros municipales.

El objetivo será que quien adquiera una propiedad pueda observar reflejado el cambio de titularidad en la correspondiente boleta municipal. De esta manera, según explicó, podrá verificar que la tasa y los tributos municipales vinculados al inmueble sean registrados con los datos actualizados.

El sistema también buscará reducir trámites presenciales. “Nos permite también a nosotros los escribanos ahorrar horas hombre de trabajo para no tener que estar en forma presencial en la Municipalidad presentando en papel”, sostuvo.

Devetter señaló que la modificación también tendría efectos sobre el trabajo administrativo municipal al reducir el movimiento de documentación física. “Despapelizamos también el trámite y permitimos una mayor agilidad dentro del personal de la Municipalidad para poder emitir estos certificados prácticamente en el día”, indicó.

Los avances formaron parte del proceso de digitalización que también será uno de los ejes analizados durante la reunión nacional prevista para septiembre.

Asesoramiento notarial gratuito en la sede del Colegio de Escribanos.-

Asesoramiento notarial gratuito

Por otra parte, el presidente del Colegio recordó que la institución brinda asesoramiento gratuito sobre cuestiones notariales a integrantes de la comunidad.

La iniciativa había surgido a partir de una propuesta del Consejo Federal, que organizaba jornadas nacionales de asesoramiento durante noviembre. Sin embargo, en Entre Ríos decidieron extender la modalidad durante el año.

“En nuestro colegio en particular y también con la colaboración de la Delegación Notarial de Paraná, decidimos hacerlo todos los meses”, explicó.

Inicialmente, las consultas se realizaban durante el primer y tercer jueves de cada mes, pero la cantidad de personas que recurrieron al servicio llevó a ampliar la propuesta. “La afluencia de público en las consultas ha sido con una devolución impresionante que hace que, a partir de septiembre, lo vamos a hacer toda la semana”, anticipó.

El asesoramiento se brinda de 10 a 12, con escribanos que se turnan para recibir las consultas en la sede del Colegio, en calle Urquiza 1180. “Eso no tiene costo para la sociedad”, aclaró.

“Es un servicio que le debemos a la comunidad”

Devetter consideró que la atención gratuita constituye una forma de acercar la institución a personas que necesitaran resolver consultas vinculadas específicamente con cuestiones notariales.

“Es un servicio que nosotros le debemos a la sociedad para poder acceder a un asesoramiento en temas netamente notariales que no implican ningún tipo de gasto ni costo”, expresó.

Finalmente, sostuvo: “Es un servicio que nosotros le debemos a la comunidad y es una apertura de nuestro colegio para todos ellos”.