Buscaban a un adolescente de 16 años en Colón: había viajado solo hasta Rosario

Un adolescente con TEA que era buscado desde la ciudad entrerriana de Colón fue localizado durante la noche del martes en Rosario, provincia de Santa Fe. De acuerdo con la información policial, el joven se encontraba en buen estado de salud.

La búsqueda comenzó después de que su madre denunciara la desaparición en la Comisaría de la Mujer y la Familia. La mujer explicó que su hijo había salido de su domicilio para concurrir a sus actividades deportivas habituales.

La preocupación aumentó cuando los responsables del lugar confirmaron que el joven nunca había llegado. Ante esa situación, se formalizó el pedido de localización y se dispuso el inicio de un operativo para reconstruir sus movimientos.

El operativo para encontrar al adolescente con TEA

La investigación quedó a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Colón, con la colaboración del personal perteneciente a la Sección Comando Radioeléctrico, según informó El Entre Ríos.

Los agentes realizaron distintas averiguaciones y analizaron los lugares por los que podía haber transitado el joven. Uno de los puntos centrales del procedimiento fue la Terminal de Ómnibus de Colón.

En ese lugar, los investigadores establecieron que el adolescente con TEA había abordado por sus propios medios un colectivo con destino a la ciudad de Rosario. El dato permitió reorganizar inmediatamente el operativo.

La búsqueda se trasladó a Rosario

A partir de la información obtenida, la Policía entrerriana se comunicó con diferentes unidades operativas de la provincia de Santa Fe y con el personal de la Terminal de Ómnibus de Rosario.

El intercambio de datos en tiempo real permitió reconstruir el trayecto realizado por el joven y delimitar los sectores en los que podía encontrarse. Los efectivos santafesinos recorrieron distintos puntos cercanos a la terminal.

Finalmente, el adolescente con TEA fue localizado dentro de un establecimiento comercial situado en inmediaciones de las calles Santa Fe y Vera Mujica. Tras identificarlo, comprobaron que estaba en buen estado de salud.