Allanamientos simultáneos en Chajarí y Federación por un millonario robo rural: hubo cuatro detenidos

Un amplio operativo policial realizado durante la tarde de este martes dejó al menos cuatro personas detenidas y dos vehículos secuestrados. En total, se desarrollaron diez allanamientos simultáneos en las ciudades entrerrianas de Chajarí y Federación.

Los procedimientos estarían vinculados con la investigación del violento asalto sufrido semanas atrás por Rubén Ponzoni, propietario del establecimiento rural La Rosalía, ubicado en Tatutí, cerca de la localidad de San Jaime de la Frontera.

De acuerdo con la información preliminar, siete de los operativos se concretaron en Federación y los tres restantes en Chajarí. Las autoridades no descartaron que durante las próximas horas se ordenen nuevas detenciones o medidas judiciales.

Los domicilios alcanzados por los allanamientos

En Chajarí, los procedimientos se realizaron en inmediaciones de las calles San Luis y Entre Ríos, en el barrio San Clemente, en una finca situada en la zona conocida como Las 14 y en otro domicilio del barrio Guarumba.

En Federación, uno de los operativos tuvo lugar en una agencia dedicada a la comercialización de automóviles. La Policía también intervino en distintas viviendas particulares de esa ciudad, según informó Chajarí Al Día.

Hasta la última actualización, dos de los detenidos serían oriundos de Chajarí y los restantes estarían domiciliados en Federación. Las identidades no fueron difundidas debido a que las actuaciones judiciales permanecen en desarrollo.

El violento robo que originó la investigación

El hecho investigado ocurrió cuando cuatro delincuentes armados ingresaron al establecimiento de Ponzoni. Allí amenazaron al propietario y a uno de sus empleados antes de apoderarse de una importante suma de dinero.

Los investigadores determinaron que durante el asalto y la posterior fuga habrían sido utilizados al menos dos vehículos. Uno de ellos era una camioneta que apareció incendiada en un camino vecinal poco después del robo.

Los sospechosos habrían abandonado ese rodado y continuado la fuga en otro automóvil. Los dos vehículos secuestrados durante los recientes allanamientos serán sometidos a pericias para establecer si tuvieron alguna participación en el delito, según informó Chajarí Al Día.

La Policía brindará detalles del operativo

Desde el comienzo de la investigación, los efectivos reunieron distintos indicios que permitieron establecer una línea de trabajo considerada firme. El jefe departamental de Policía había señalado anteriormente la posible existencia de una persona que proporcionó información a los asaltantes.

El comisario mayor Luis Cristian Valdez Puente brindará este miércoles una conferencia de prensa en la Comisaría de Chajarí. Allí se espera que informe los resultados oficiales del operativo y aporte precisiones sobre las personas detenidas y los elementos secuestrados.