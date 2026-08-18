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Sociedad Tragedia vial en Mendoza

Árbitro de fútbol murió tras un choque frontal y otras cinco personas resultaron heridas

Un árbitro de fútbol murió tras un violento choque frontal ocurrido en una ruta en Mendoza. Otras cinco personas resultaron heridas, cuatro de gravedad.

18 de Agosto de 2026
Árbitro de fútbol murió tras un brutal choque frontal en una ruta
Árbitro de fútbol murió tras un brutal choque frontal en una ruta

Un árbitro de fútbol murió tras un violento choque frontal ocurrido en una ruta en Mendoza. Otras cinco personas resultaron heridas, cuatro de gravedad.

Un árbitro de fútbol murió tras un violento choque frontal ocurrido el domingo por la noche sobre la Ruta Provincial 60, en el departamento mendocino de Maipú. La víctima fue identificada como Óscar Fernández, de 48 años, mientras que otras cinco personas sufrieron heridas como consecuencia del impacto.

 

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 20:30, cuando Fernández circulaba a bordo de un Peugeot 504. Según la información conocida hasta el momento, al salir del callejón Piperbo, el vehículo protagonizó una colisión con una Volkswagen T-Cross.

 

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios locales, la camioneta habría realizado una maniobra de adelantamiento y circulado sobre la mano contraria cuando se produjo el impacto. Las circunstancias precisas del accidente quedaron bajo investigación.

Murió después de ser trasladado al hospital

Fernández sufrió lesiones de gravedad como consecuencia de la violencia del choque. Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Central de Mendoza.

 

Pese a los esfuerzos médicos, el hombre finalmente murió debido a las heridas sufridas. Fernández, conocido por el apodo de “Chacha”, se desempeñaba como árbitro en diferentes campeonatos de fútbol amateur de la zona Este de Maipú.

 

El hombre era oriundo de Tres Porteñas, localidad perteneciente al departamento San Martín. La noticia de su fallecimiento generó conmoción entre familiares, conocidos y personas vinculadas al fútbol amateur de la región.

El &aacute;rbitro fallecido en el accidente
El árbitro fallecido en el accidente

Cinco personas resultaron heridas

Los cinco ocupantes de la Volkswagen T-Cross resultaron heridos y debieron ser trasladados a distintos establecimientos sanitarios debido a las lesiones que presentaban.

 

Una mujer de 42 años sufrió un traumatismo craneal grave y quedó internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital El Carmen. En tanto, otra mujer, de 54 años, presentó fracturas de tibia, peroné y maxilar inferior, por lo que permaneció hospitalizada en el Perrupato.

 

Además, una joven de 19 años y un hombre de 20 sufrieron politraumatismos graves y fueron derivados al Hospital Central para ser intervenidos. El quinto herido, un hombre de 52 años, también presentó politraumatismos, aunque permanecía estable y consciente en el Hospital Lagomaggiore.

 

Encontraron un arma dentro del auto del árbitro

Mientras se desarrollaban las actuaciones posteriores al choque, efectivos de la Policía Vial encontraron un arma de fuego dentro del Peugeot 504 conducido por Fernández.

 

Según se informó, se trataba de una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre .22, que estaba guardada en la guantera del vehículo.

 

El arma fue secuestrada por los efectivos y quedó a disposición de la Justicia. Se realizarán las pericias correspondientes para determinar su procedencia y demás circunstancias vinculadas con su tenencia, mientras continúa la investigación para establecer la mecánica del fatal accidente.

Temas:

accidente fatal árbitro de fútbol Óscar Fernández choque frontal mendoza siniestro vial
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