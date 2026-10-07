Los lujosos regalos de Conmebol que recibió Messi tras su despedida de la Selección

Los lujosos regalos de Conmebol a Messi en su despedida. Lionel Messi, el futbolista más grande de todos los tiempos, se retiró de la Selección Argentina en un partido ante Benín en el estadio Monumental, que terminó en 3 a 0 para la albiceleste.

Tras el encuentro, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol le hizo entrega de una cantidad de fastuosos regalos que sorprendió hasta al propio rosarino.

En el campo de juego le había entregado una plaqueta de distinción protocolar por sus 21 años de trayectoria y una estatuilla oficial de la Conmebol para coronar su legado eterno en el fútbol sudamericano.

Pero, luego en la intimidad de los pasillos, y cuando la familia Messi a pleno estaba por partir, Domínguez apareció para sumarle varios regalos más. Regalos que quedaron filmados y que fueron subidos a las redes por el propio presidente de la entidad que rige el fútbol de Sudamérica.

Inicialmente le entregó a Antonela Roccuzzo, esposa del 10, una impresionante colección de libros históricos de gran tamaño con tapas duras personalizadas. Los tomos que le entregó Domínguez, compilan toda la historia de Messi con fotos espectaculares, estadísticas y todo el detalle de la gran carrera que supo conseguir el capitán argentino.

"Están diseñados específicamente para que sus hazañas queden guardadas para siempre en su biblioteca familiar", le aseguró Domínguez, tras entregarle la importante caja a Roccuzzo.

En la dedicatoria, la Conmebol incluyó un presente y una dedicatoria directa para ella dentro del mismo homenaje familiar, destacándola públicamente como el pilar fundamental de toda esta historia por "Creer en Grande" y acompañar a Leo en el sueño que terminó siendo gigante para toda la región.

Al ser libros impresos en formato gigante y entregados en cajas de gala protectoras, a la distancia podrían confundirse con placas o estuches de trofeos convencionales. Pero, no: es una colección única para el 10.

El regalo de la impactante colección dio lugar a regalos más lujosos. Messi recibió el Anillo de Campeón (al estilo NBA), una imponente joya personalizada como campeón de América y del Mundo. Es una pieza maciza, repleta de incrustaciones de piedras brillantes, grabada con el apellido "Messi", su icónico número 10, y los escudos oficiales de AFA y Conmebol.

De hecho, Messi se probó el anillo frente a Domínguez y se mostró sorprendido por el regalo. Pero, los obsequios no quedaban allí. El presidente de Conmebol le dio otra caja aterciopelada con el "Brazalete de Leyenda".

Una pulsera rígida de gala, que acompaña al anillo en un diseño exclusivo que conmemora su condición de leyenda viviente. El brazalete, lleva grabadas sus estadísticas más imponentes y la palabra "Legacy" (Legado), a juego con el brazalete especial de capitán que utilizó en sus últimas etapas.

Es una pieza de alta joyería pensada como un reconocimiento eterno de la confederación sudamericana para el capitán argentino.

Luego, Domínguez le dio paso a la réplica de la Copa América. Una copa más chica que la original, aunque conserva el mismo formato. Está confeccionada en plata y con base de madera. Y por último, el titular de Conmebol le regaló la pelota oficial con la que se jugó la final de la última Copa América que ganó Argentina sobre Colombia en 2024, con el valor agregado de que está firmada por todos sus compañeros de la Selección.