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Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: sospecha que lo mataron de un tiro

Una mujer de 35 años denunció que salió a buscar a su mascota y la halló sin vida, en la zona noroeste de Rosario, y sospecha que lo mataron de un disparo.

26 de Agosto de 2026
Encontró a su perro muerto con un orificio en la cabeza
Encontró a su perro muerto con un orificio en la cabeza

Una mujer de 35 años denunció que salió a buscar a su mascota y la halló sin vida, en la zona noroeste de Rosario, y sospecha que lo mataron de un disparo.

Una mujer denunció que encontró a su perro sin vida en la vía pública luego de salir a buscarlo. Ocurrió el martes por la tarde en la zona noroeste de Rosario. Se investiga si el animal fue víctima de un disparo de arma de fuego.

 

La dueña del perro contó a la policía que el martes pasada las 14 salió de su casa para buscar a su perro. En ese marco un vecino le avisó que lo había visto herido en la zona de José Ingenieros al 8500.

 

Los vecinos además aseguraron haber escuchado una fuerte detonación poco antes de que el animal cayera al suelo. El cuerpo será analizado para determinar si murió por un disparo.

 

Cuando la mujer, de 35 años, llegó al lugar, encontró al perro ya sin vida y con un orificio en la zona del cráneo. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una muerte provocada por un disparo, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. Por disposición de la Fiscalía, la Brigada Ecológica y de Rescate Animal trasladó el cuerpo al Instituto Médico Legal.

 

Temas:

Rosario perro arma de fuego
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