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Internacionales Catástrofe en el Himalaya

Tragedia entre China y Nepal: una inundación repentina dejó muertos y 384 turistas sin localizar

La crecida arrasó pueblos, viviendas, rutas y puentes en la región fronteriza. Entre las personas que aún no pudieron ser localizadas hay 291 extranjeros, mientras continúan los operativos de rescate en ambos países.

26 de Agosto de 2026
Tragedia frontera Nepal y China.
Tragedia frontera Nepal y China.

La crecida arrasó pueblos, viviendas, rutas y puentes en la región fronteriza. Entre las personas que aún no pudieron ser localizadas hay 291 extranjeros, mientras continúan los operativos de rescate en ambos países.

Una inundación repentina arrasó este miércoles diferentes localidades ubicadas en la frontera entre Nepal y China. El desastre dejó al menos 19 muertos en territorio nepalí y una cantidad todavía indeterminada de víctimas del lado chino.

 

Un torrente de agua, lodo y escombros desbordó el río Bhote Koshi y destruyó viviendas, edificios, rutas y puentes. Las áreas más afectadas se encuentran en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, en el norte de Nepal.

 

 

La Oficina de Turismo de Nepal informó que todavía no fueron localizados 384 turistas y viajeros que se encontraban o circulaban por la región. El registro preliminar incluye a 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepalíes.

 

Quiénes son los turistas buscados en Nepal

 

Entre las personas sin localizar hay al menos 105 ciudadanos de India. También fueron reportados viajeros de Estados Unidos, Reino Unido, Malasia, Sudáfrica, Australia y Países Bajos.

 

Las autoridades aclararon que la nómina fue confeccionada con información proporcionada por agencias y empresas turísticas. Por ese motivo, estar incluido en la lista no significa necesariamente que la persona haya sido arrastrada por la inundación.

 

Los organismos de turismo y las fuerzas de seguridad trabajan para confirmar el paradero de cada viajero. Al menos tres ciudadanos estadounidenses figuran en el registro, según informó la Oficina de Turismo de Nepal.

 

Pueblos arrasados cerca de la frontera con China

 

Las localidades de Syabrubesi y Timure resultaron especialmente afectadas. En imágenes difundidas por la Policía se observa cómo la corriente destruye construcciones y arrastra vehículos estacionados junto al río.

 

Syabrubesi es uno de los puntos de partida de la ruta de senderismo hacia Langtang. La zona también es utilizada por peregrinos hindúes que se trasladan hacia el monte Kailash Mansarovar, situado en el Tíbet.

 

Del lado de China, un alud de barro y agua golpeó el paso fronterizo de Gyirong. Medios estatales informaron sobre numerosas víctimas, mientras las autoridades desplegaron más de 500 rescatistas en la región.

 

Las dificultades del operativo de rescate

 

El presidente de China, Xi Jinping, ordenó desarrollar una operación de búsqueda “a gran escala”. También pidió asistir rápidamente a los heridos y reforzar los sistemas de monitoreo ante la posibilidad de nuevos deslizamientos.

 

 

En Nepal, los helicópteros encontraron dificultades para aterrizar debido al nivel del agua, la acumulación de sedimentos y los daños en los caminos. Las autoridades pidieron a quienes viven cerca de los ríos que se trasladen hacia terrenos elevados.

 

La causa de la crecida todavía se encuentra bajo investigación. Una de las hipótesis señala que un desprendimiento de hielo y rocas pudo haber bloqueado temporalmente un río y liberado posteriormente una gran cantidad de agua. Los balances de víctimas y personas sin localizar permanecen sujetos a actualización.

Temas:

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