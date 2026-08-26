La defensa de Rosatelli negó vínculos con el narcotráfico: “No conoce a ninguno”

La detención del subcomisario Daniel Rosatelli en la investigación federal por el secuestro de casi 1.300 kilos de marihuana generó un fuerte impacto dentro de la Policía de Entre Ríos. Ahora, sus abogados rechazaron cualquier vinculación del funcionario con las personas investigadas por narcotráfico.

La defensa está integrada por Rubén Pagliotto, Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen. En declaraciones a Elonce, los letrados sostuvieron que los elementos incorporados hasta el momento no permiten relacionar al subcomisario con la droga incautada.

“No tiene conexión con ninguno de los narcos, no los conoce”, afirmaron. Además, aseguraron que Rosatelli tampoco tendría relación con la persona señalada por la investigación como responsable de dirigir el cargamento.

La defensa habló sobre las escuchas

Los abogados indicaron que las comunicaciones atribuidas al funcionario policial no hacen referencia a drogas ni a las personas investigadas. Según plantearon, las conversaciones están relacionadas con una denuncia realizada mediante el sistema de emergencias.

“No hay escuchas de Rosatelli sobre droga, sino sobre otra denuncia” expresaron. En ese sentido, consideraron que su defendido está siendo perjudicado precisamente por haber comunicado una situación a las autoridades.

“Le están haciendo pagar una denuncia que hizo, que es de lo único que habla en las escuchas. Es lo único que hay”, manifestaron a Elonce al anticipar la estrategia que presentarán en el expediente.

Cuestionamientos a los informes policiales

La defensa también negó que existan registros audiovisuales o comunicaciones que vinculen a Rosatelli con personas relacionadas con el narcotráfico. “No hay filmaciones ni comunicaciones de él con personas vinculadas; no hay nada”, remarcaron.

Pagliotto, Petenatti y Cullen cuestionaron los informes elaborados durante la investigación, a los que calificaron como “ridículos y poco serios”. Asimismo, adelantaron que darán explicaciones sobre el vínculo atribuido al subcomisario con una camioneta incorporada a la causa.

“Ya explicaremos la poca relación que tuvo con esa bendita camioneta. Más adelante hablaremos”, concluyeron. Mientras tanto, Rosatelli continúa detenido y a disposición de la Justicia federal, que deberá evaluar las evidencias reunidas y los planteos formulados por sus defensores.