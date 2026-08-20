El subcomisario Rosatelli se abstuvo de declarar ante el juez federal y su abogado explicó por qué lo hizo

Daniel Rosatelli se abstuvo de declarar este jueves luego de ser trasladado desde la Unidad Penal Nº1 de Paraná hasta los tribunales federales de la capital entrerriana. El subcomisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli permaneció durante más de tres horas en sede judicial y posteriormente regresó a la cárcel.

El funcionario policial había sido detenido el miércoles en Paraná durante un procedimiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA). Tras su arresto fue alojado en la Unidad Penal Nº1, donde permanece bajo estricta custodia y en una celda individual.

Este jueves compareció ante el juez federal Leandro Ríos, con intervención del fiscal Leandro Ardoy. Rosatelli, quien se encuentra en actividad dentro de la Policía de Entre Ríos y es hijo del exsubjefe de la fuerza provincial, Juan Ramón Rosatelli, designó como defensores a Rubén Pagliotto, Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen.

La defensa explicó por qué Rosatelli no declaró

Tras la audiencia, Pagliotto se comunicó con Elonce y explicó que la decisión de guardar silencio respondió al escaso tiempo que tuvieron los abogados para acceder a las actuaciones y conocer las pruebas reunidas en la investigación.

“El Dr. Rosatelli por expresas indicaciones nuestras se abstuvo de declarar. 15 minutos antes de la audiencia, se nos permitió ver el expediente confirmado por más de 10/12 cuerpos”, indicó el abogado defensor.

Además, señaló: “Se necesita, esto es de manual, conocer qué contienen los cuerpos de un expediente penal antes de trazar la estrategia defensiva. En rigor de verdad, no conocemos el expediente y menos aún, las pruebas que se colectaron en apoyo de la imputación del Dr. Rosatelli”.

Pedirán una nueva audiencia

Pagliotto anticipó que la abstención fue una decisión adoptada para esta primera comparecencia y que la intención de la defensa es estudiar la causa antes de solicitar que Rosatelli vuelva ante el magistrado.

Daniel Rosatelli.

“Por eso le aconsejamos que esta vez se abstenga y en unos días más, una vez estudiado y analizado el expediente, solicitaremos una audiencia para que nuestro defendido ejerza su defensa material y declare ante el Juez Federal. Eso es todo por ahora”, completó el letrado.

Mientras continúa la investigación, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitieron este miércoles, un comunicado en el que respaldaron el procedimiento desarrollado por las autoridades federales y ratificaron su colaboración con la Justicia Federal.