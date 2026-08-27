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Quemaron más de cuatro toneladas de droga en Misiones

Se trata de más de 4.700 kilos de marihuana y 2 kilos de clorhidrato de ketamina incautados como resultado de 13 causas Judiciales.

27 de Agosto de 2026
Incineración de droga en Misiones
Incineración de droga en Misiones

Se trata de más de 4.700 kilos de marihuana y 2 kilos de clorhidrato de ketamina incautados como resultado de 13 causas Judiciales.

Personal del Escuadrón 11 “San Ignacio”, coordinó y gestionó ante el Juzgado Federal de Oberá la autorización correspondiente para la desnaturalización e incineración de droga vinculada a distintas causas por infracción a la Ley 23.737.

 

El procedimiento se llevó adelante hoy, en instalaciones de un aserradero de la localidad misionera de Garuhapé, conforme a las instrucciones impartidas por el Juzgado Federal de Oberá y bajo las medidas de seguridad, custodia y control correspondientes.

Se destruyó un total de 4.730 kilos 190 gramos de marihuana “cannabis sativa” y 2 kilos 055 gramos de clorhidrato de ketamina, correspondientes a trece causas Judiciales.

 

La medida constituye la etapa final de un proceso que comienza con el secuestro de las sustancias en distintos procedimientos y continúa con su judicialización, depósito y custodia, como así también su posterior destrucción por disposición de la Justicia.

 

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Drogas misiones
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