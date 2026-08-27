Quemaron más de cuatro toneladas de droga en Misiones

Personal del Escuadrón 11 “San Ignacio”, coordinó y gestionó ante el Juzgado Federal de Oberá la autorización correspondiente para la desnaturalización e incineración de droga vinculada a distintas causas por infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento se llevó adelante hoy, en instalaciones de un aserradero de la localidad misionera de Garuhapé, conforme a las instrucciones impartidas por el Juzgado Federal de Oberá y bajo las medidas de seguridad, custodia y control correspondientes.

Se destruyó un total de 4.730 kilos 190 gramos de marihuana “cannabis sativa” y 2 kilos 055 gramos de clorhidrato de ketamina, correspondientes a trece causas Judiciales.

La medida constituye la etapa final de un proceso que comienza con el secuestro de las sustancias en distintos procedimientos y continúa con su judicialización, depósito y custodia, como así también su posterior destrucción por disposición de la Justicia.