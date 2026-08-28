UADER abrirá las inscripciones en noviembre: cómo anotarse y cuáles son las carreras más elegidas

UADER abrirá las inscripciones en noviembre para el ciclo académico 2027, confirmó a Elonce el secretario de Bienestar de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Nicolás Olivera. La preinscripción será online, mientras que los plazos específicos dependerán de cada una de las cuatro facultades.

“Oficialmente comenzamos a programar el año 2027 para recibir a los nuevos ingresantes que van a contar con UADER para poder conseguir su titulación”, explicó Olivera. En ese marco, adelantó que el período de inscripción comenzaría a principios de noviembre y se extendería, con diferentes fechas según las unidades académicas, hasta febrero.

El trámite inicial podrá realizarse de manera virtual mediante el sistema SIU Guaraní. Los aspirantes podrán ingresar a los sitios oficiales de cada facultad para consultar la oferta académica y completar la preinscripción. Algunas unidades académicas solicitarán posteriormente documentación complementaria.

Más de 100 titulaciones en Entre Ríos

Olivera destacó la extensión territorial y académica de la institución. “UADER es la universidad hoy más grande de la provincia y recibimos la mayoría de los ingresantes. En ese sentido tratamos de hacer una inscripción que sea fácil, sencilla, a través de nuestros portales”, señaló.

Actualmente, la Universidad Autónoma de Entre Ríos ofrece más de 100 titulaciones distribuidas entre sus cuatro facultades. Alrededor de 80 propuestas se encuentran disponibles en Paraná, aunque la institución mantiene presencia académica en diferentes puntos de la provincia.

Respecto de las preferencias de quienes ingresan, Olivera señaló que en los últimos años se produjo un crecimiento del interés por las carreras relacionadas con las nuevas tecnologías. “Últimamente lo que venimos observando es que hay inclinación por la tecnología”, indicó y mencionó particularmente las propuestas de la Facultad de Ciencia y Tecnología.

Cómo será el ingreso a UADER

Además de la inscripción, algunas facultades cuentan con programas de preingreso que permiten a los futuros estudiantes comenzar a vincularse previamente con la vida universitaria y conocer las características de las carreras elegidas.

El secretario de Bienestar aclaró que el curso de ingreso será obligatorio, aunque no tendrá carácter eliminatorio. “Es obligatorio, pero no es eliminatorio”, explicó. Esta instancia se desarrollará durante febrero, antes del comienzo formal de las actividades académicas.

Olivera también indicó que UADER atraviesa un proceso de autoevaluación institucional ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Ese trabajo contempla la revisión y modificación de planes de estudio y la posibilidad de crear nuevas carreras que respondan a los intereses de los estudiantes.

Dónde consultar la oferta académica

Los interesados podrán acceder a información sobre carreras, requisitos y contactos mediante los portales institucionales y las redes sociales de las distintas facultades. Desde Bienestar Universitario también brindarán orientación a quienes tengan dudas sobre el proceso.

Confirmaron que en Noviembre inician las inscripciones a UADER

“Que se comuniquen con nosotros, que se animen, que la universidad está dispuesta para todo el pueblo entrerriano”, invitó Olivera durante la entrevista con Elonce.

Además, anticipó que los futuros ingresantes podrán tener contacto directo con representantes universitarios durante Campus Party, previsto para el 15 y 16 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones. Allí estará disponible la oferta académica de la universidad y se podrán realizar consultas sobre las distintas alternativas de formación.