 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Articulación entre la universidad y el Estado

La Provincia y Uader impulsan pasantías para fortalecer la formación de estudiantes

La Provincia y Uader acordaron implementar pasantías para estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Podrán sumar experiencia en gestión, sistemas y análisis de datos dentro del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

19 de Agosto de 2026
Provincia y Uader impulsan pasantías para estudiantes.
Provincia y Uader impulsan pasantías para estudiantes. Foto: (GPER).

La Provincia y Uader acordaron implementar pasantías para estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Podrán sumar experiencia en gestión, sistemas y análisis de datos dentro del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

La Provincia y Uader impulsan pasantías para fortalecer la formación de estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), quienes podrán complementar sus estudios con experiencias laborales dentro del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos.

 

El acuerdo fue firmado este miércoles por el ministro Fabián Boleas y el decano de la FCyT de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Juan Pablo Filipuzzi. El objetivo será vincular los conocimientos académicos con situaciones y desafíos concretos de la administración pública provincial.

 

El convenio contempla la incorporación de estudiantes al sistema de pasantías educativas establecido por la Ley Nº 26.427. Las actividades estarán relacionadas principalmente con gestión, sistemas y análisis de datos, áreas en las que se buscará fortalecer las capacidades técnicas.

 

Experiencia sobre problemas reales

 

Desde el Gobierno provincial indicaron que las pasantías permitirán a los estudiantes incorporar herramientas y tecnologías vigentes, desarrollar conocimientos y adquirir experiencia en ámbitos laborales vinculados con sus carreras.

 

“Formar profesionales dentro del Estado es una valiosa inversión: mejora la formación de los estudiantes y, al mismo tiempo, mejora la capacidad técnica de la administración”, sostuvo Boleas.

El ministro remarcó además el carácter práctico de la propuesta. “Las estudiantes no vienen a observar: vienen a trabajar sobre problemas reales de gestión, sistemas y datos, que es exactamente donde la administración pública necesita fortalecerse”, afirmó.

 

Articulación entre Uader y la Provincia

 

Por su parte, Filipuzzi valoró la apertura de nuevas instancias para que los estudiantes complementen la formación recibida en las aulas con experiencias concretas.

 

“Agradezco al Ministro la confianza en la formación de nuestros estudiantes que, como vienen demostrando en otras instituciones, estarán más que a la altura de las circunstancias”, expresó el decano de la FCyT.

 

La iniciativa también apunta a mejorar las posibilidades de inserción laboral y ofrecer herramientas para la orientación profesional. Desde la Facultad destacaron que la articulación con organismos estatales permite vincular la educación universitaria con las demandas de la ciudadanía y formar profesionales que puedan contribuir al desarrollo de la comunidad.

Temas:

Gobierno provincial UADER
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso