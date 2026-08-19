La Provincia y Uader acordaron implementar pasantías para estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Podrán sumar experiencia en gestión, sistemas y análisis de datos dentro del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
La Provincia y Uader impulsan pasantías para fortalecer la formación de estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), quienes podrán complementar sus estudios con experiencias laborales dentro del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos.
El acuerdo fue firmado este miércoles por el ministro Fabián Boleas y el decano de la FCyT de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Juan Pablo Filipuzzi. El objetivo será vincular los conocimientos académicos con situaciones y desafíos concretos de la administración pública provincial.
El convenio contempla la incorporación de estudiantes al sistema de pasantías educativas establecido por la Ley Nº 26.427. Las actividades estarán relacionadas principalmente con gestión, sistemas y análisis de datos, áreas en las que se buscará fortalecer las capacidades técnicas.
Experiencia sobre problemas reales
Desde el Gobierno provincial indicaron que las pasantías permitirán a los estudiantes incorporar herramientas y tecnologías vigentes, desarrollar conocimientos y adquirir experiencia en ámbitos laborales vinculados con sus carreras.
“Formar profesionales dentro del Estado es una valiosa inversión: mejora la formación de los estudiantes y, al mismo tiempo, mejora la capacidad técnica de la administración”, sostuvo Boleas.
El ministro remarcó además el carácter práctico de la propuesta. “Las estudiantes no vienen a observar: vienen a trabajar sobre problemas reales de gestión, sistemas y datos, que es exactamente donde la administración pública necesita fortalecerse”, afirmó.
Articulación entre Uader y la Provincia
Por su parte, Filipuzzi valoró la apertura de nuevas instancias para que los estudiantes complementen la formación recibida en las aulas con experiencias concretas.
“Agradezco al Ministro la confianza en la formación de nuestros estudiantes que, como vienen demostrando en otras instituciones, estarán más que a la altura de las circunstancias”, expresó el decano de la FCyT.
La iniciativa también apunta a mejorar las posibilidades de inserción laboral y ofrecer herramientas para la orientación profesional. Desde la Facultad destacaron que la articulación con organismos estatales permite vincular la educación universitaria con las demandas de la ciudadanía y formar profesionales que puedan contribuir al desarrollo de la comunidad.