Juicio por la muerte de Maradona: una prueba clave quedó bajo cuestionamiento

El juicio por la muerte de Maradona quedó nuevamente bajo cuestionamiento luego de que una de las defensas advirtiera que parte de los estudios clínicos considerados por la Junta Médica no corresponderían al exfutbolista, sino a su padre, Diego Maradona Franco.

Acorde las fuentes de Infobae, el planteo fue realizado por Nicolás D’Albora, abogado de Nancy Forlini, coordinadora de la empresa de medicina prepaga imputada en la causa. Según sostuvo, en el expediente aparecen análisis realizados entre 2012 y 2015 que habrían sido atribuidos al exjugador durante la elaboración de las pericias.

La situación adquiere relevancia porque la Junta Médica constituye una de las principales pruebas presentadas por la Fiscalía contra los siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual. Los especialistas concluyeron que la muerte de Maradona podía haberse evitado mediante una atención adecuada.

Cómo se detectó la posible confusión

D’Albora señaló que detectó la irregularidad durante la declaración del nefrólogo Hernán Trimarchi, quien afirmó que Maradona padecía una enfermedad renal crónica. Para fundamentar esa conclusión utilizó, entre otros elementos, análisis de laboratorio efectuados durante los años previos.

(Infobae)

La defensa observó que varios estudios databan de 2015, período en el que Maradona residía en Dubai. Por ese motivo, solicitó al tribunal que requiera a la prepaga el número de afiliado correspondiente a esos exámenes y que se incorporen registros migratorios para determinar si el exfutbolista estaba en Argentina cuando fueron realizados.

Los documentos habían sido aportados por la prestadora médica durante el comienzo de la investigación, cuando Forlini todavía no estaba imputada. De acuerdo con lo expuesto durante el debate, la posible confusión no había sido detectada previamente por fiscales ni peritos.

Las defensas evalúan nuevos planteos

La discusión surgió mientras declaran integrantes de la Junta Médica y obliga ahora a determinar cuántos de los estudios incorporados efectivamente pertenecían a Maradona y qué incidencia tuvieron en las conclusiones periciales. Su padre falleció en 2015.

Las defensas consideran que el episodio podría afectar la validez de una prueba central. Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque, calificó la situación como "inédita y escandalosa". Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, sostuvo que el hallazgo "es gravísimo" y que podría "desautorizar a la Junta Médica".

Desde la Fiscalía, encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, relativizaron el impacto. Según su postura, serían pocos los estudios involucrados y todos corresponderían a análisis de laboratorio, por lo que la confusión no modificaría sustancialmente la teoría acusatoria.

Un proceso marcado por otro antecedente de nulidad

El episodio cobra especial dimensión por los antecedentes del expediente. El primer juicio había sido anulado en 2025 después de conocerse que la entonces jueza Julieta Makintach participaba de la filmación de un documental vinculado con las audiencias.

Ahora, a cuatro meses del inicio del nuevo proceso, las defensas no descartan impulsar planteos de nulidad. Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión judicial que determine que la Junta Médica carece de validez ni que el juicio deba anularse.

El debate continuará en los tribunales de San Isidro, donde se espera que las partes discutan el alcance de la documentación cuestionada y su eventual incidencia sobre las conclusiones de los peritos.