Cien años de soledad llega a su final: Netflix lanzó el tráiler del último episodio

Netflix presentó el tráiler del final de Cien años de soledad, el episodio especial que cerrará la segunda temporada de la adaptación de la célebre novela de Gabriel García Márquez. El capítulo se estrenará el próximo 26 de agosto.

Según las fuentes de Agencia Noticias Argentinas, el episodio estará dirigido por Laura Mora y tendrá una escala de producción comparable con la de un largometraje. Su lanzamiento completará la segunda temporada, cuyos primeros siete capítulos fueron estrenados el 5 de agosto.

La historia volverá a centrarse en Aureliano Babilonia, interpretado por Sebastián Osorio, quien continúa dedicado a descifrar los misteriosos manuscritos de Melquíades mientras permanece bajo el dominio de Fernanda del Carpio.

El destino final de los Buendía

Tras la muerte de Fernanda, José Arcadio regresará de Roma a Macondo para reclamar la herencia familiar. Su encuentro con Aureliano Babilonia marcará uno de los últimos capítulos de una familia atravesada durante generaciones por la soledad, las tragedias y una profecía inevitable.

Amaranta Úrsula también retornará al pueblo y retomará su relación con Aureliano. De ese vínculo nacerá el último integrante de los Buendía, un acontecimiento decisivo para el cumplimiento de la profecía y el destino definitivo de Macondo.

Cien años de soledad: Gran final | Tráiler oficial | Netflix

El tráiler anticipa ese desenlace al mostrar la imagen de un bebé con cola de cerdo, una referencia directa a uno de los momentos centrales de la obra de García Márquez y a la sentencia sobre las estirpes "condenadas a cien años de soledad".

Una producción realizada en Colombia

El reparto del capítulo incluye a Margarita Rosa de Francisco como Fernanda del Carpio en su vejez, Emmanuel Restrepo como José Arcadio y Estefanía Piñeres en el papel de Amaranta Úrsula.

La serie fue filmada íntegramente en Colombia y contó con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez para llevar la novela a la pantalla.

Netflix definió a Cien años de soledad como una de sus producciones audiovisuales más ambiciosas realizadas en Latinoamérica. El episodio del 26 de agosto pondrá punto final a la historia de los Buendía y mostrará el desenlace de Macondo.