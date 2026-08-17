Murió Hayden Panettiere, la actriz de Héroes y Nashville, a los 36 años

Murió Hayden Panettiere a los 36 años. La actriz alcanzó fama mundial como Claire Bennet en Héroes y luego protagonizó Nashville. Fue encontrada inconsciente en Carolina del Sur y, hasta el momento, no se informó oficialmente la causa del fallecimiento.
Murió Hayden Panettiere a los 36 años, la actriz estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por sus papeles en las series Héroes y Nashville y que también participó de la saga cinematográfica Scream. Su familia confirmó el fallecimiento ocurrido este domingo en Carolina del Sur, mientras las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar la causa de la muerte.
La Policía y los servicios médicos de emergencia acudieron alrededor de las 13.51 del domingo a Judson Mill Lofts, sobre Easley Bridge Road, después de recibir un llamado que alertaba sobre una mujer inconsciente. Panettiere murió en el lugar pese a la intervención del personal médico. Un conocido de la actriz fue quien realizó la llamada de emergencia.
Las autoridades indicaron preliminarmente que no encontraron indicios de delito ni circunstancias sospechosas alrededor del fallecimiento. La causa de muerte, sin embargo, todavía no fue comunicada oficialmente y continúa bajo investigación.
El mensaje de la familia de Hayden Panettiere
La noticia fue confirmada por el padre de la actriz, Skip Panettiere, mediante un comunicado difundido a través de su representante. La familia expresó su dolor y destacó el impacto que Hayden tuvo tanto en quienes la conocieron personalmente como entre los espectadores que siguieron su extensa carrera.
“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, expresó su familia. En el mensaje la definieron además como “una luz increíble y una fuerza de la naturaleza” que llevó alegría a quienes estuvieron cerca de ella.
La muerte generó numerosas expresiones de pesar dentro de la industria del entretenimiento. Actores y figuras como Viola Davis, Bethany Joy Lenz y David Arquette estuvieron entre quienes publicaron mensajes para recordar a Panettiere y acompañar a su familia.
Una carrera que comenzó durante la infancia
Hayden Lesley Panettiere había nacido el 21 de agosto de 1989 en Nueva York y desarrolló prácticamente toda su vida frente a las cámaras. Sus primeras experiencias profesionales llegaron durante la infancia y posteriormente obtuvo papeles en las telenovelas estadounidenses One Life to Live y Guiding Light.
Su carrera se expandió rápidamente hacia el cine y otras producciones televisivas. Participó de Remember the Titans y prestó su voz para la película animada A Bug's Life. También acumuló apariciones en diferentes ficciones antes de conseguir el personaje que transformaría definitivamente su trayectoria.
El salto a la fama mundial llegó en 2006 con Claire Bennet en Héroes, una joven porrista con capacidad de regeneración que se convirtió en uno de los personajes emblemáticos de la serie. La ficción de NBC alcanzó repercusión internacional y convirtió a Panettiere en uno de los rostros televisivos más reconocibles de aquellos años.
De Héroes al éxito de Nashville
Después de Héroes, Panettiere continuó trabajando en cine y televisión. Entre sus participaciones más conocidas estuvo Kirby Reed en Scream 4, personaje al que volvió a interpretar años después en Scream VI.
Otro de sus grandes trabajos llegó con Juliette Barnes en Nashville, serie emitida entre 2012 y 2018. Su interpretación de la estrella de música country le valió dos nominaciones a los Globos de Oro como mejor actriz de reparto.
Su trayectoria también incluyó trabajos de doblaje, videojuegos y música. Su última actuación cinematográfica fue en el thriller psicológico Sleepwalker, estrenado en 2026, según consignó Reuters.
Sus últimos años y la publicación de sus memorias
Panettiere había hablado públicamente sobre distintos momentos difíciles de su vida personal. A lo largo de los años relató sus experiencias relacionadas con las adicciones, la depresión posparto y su recuperación, cuestiones que también abordó en entrevistas y apariciones públicas.
Durante 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que repasó aspectos de su trayectoria profesional y personal. El libro incluyó su experiencia con la fama desde muy pequeña, relaciones abusivas y los problemas de consumo que atravesó.
La actriz también había sufrido en 2023 la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien también se dedicaba a la actuación. Hayden tenía una hija, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.
La causa de muerte continúa bajo investigación
En las horas previas a su muerte, Panettiere había viajado desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur. TMZ informó que la actriz había manifestado recientemente molestias físicas y que fue encontrada sin vida por un conocido. Estos elementos forman parte de las informaciones preliminares, pero no permiten establecer por sí mismos qué provocó el fallecimiento.
Las autoridades de Carolina del Sur mantienen abierta la investigación y anticiparon que se conocerían nuevos detalles una vez avanzadas las actuaciones correspondientes. Hasta entonces, no existe una causa oficial de muerte divulgada públicamente.
La muerte de Panettiere cerró así una carrera de más de tres décadas que comenzó cuando era una niña y que tuvo como puntos centrales a Héroes, Nashville y Scream. Tenía 36 años y estaba a pocos días de cumplir 37.