Benjamín Vicuña habló del vínculo con sus hijos que viven en Turquía: "Existen miles de formas de paternar"

Vicuña se refirió al vínculo con sus hijos, que viven en Turquía con su madre

Benjamín Vicuña habló sobre la distancia que actualmente mantiene con sus hijos menores, Magnolia y Amancio, durante su participación en PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff.

El actor chileno se refirió a la situación familiar que atraviesa desde que su expareja, Eugenia “la China” Suárez, se instaló en Turquía junto a Mauro Icardi. Sus hijos menores permanecen allí, a miles de kilómetros de distancia.

“Evidentemente el día a día es fundamental. Me ha pasado en momentos de mi vida que he trabajado un montón, me fui a Chile, Argentina, España, México, Colombia, y obviamente que eso es el trabajo que no siempre justifica todo”, reflexionó Vicuña.

Sobre su situación actual, reconoció que la distancia no es sencilla, pero aseguró que mantiene la confianza en el vínculo con sus hijos. “Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie. El amor”, afirmó.

El actor también admitió que intenta sostener un contacto cotidiano con Magnolia y Amancio pese a la distancia. “Trato de atravesar las circunstancias que nos son adversas, porque claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario”, expresó.

“Existen miles de formas de paternar”

Durante la conversación, Vicuña explicó que la situación también lo llevó a repensar su manera de ejercer la paternidad. “Existen miles de formas de paternar. El otro día me pasó con Muscari, que hablábamos porque él tiene una historia muy linda y él decía que el vínculo paternal sí o sí pasa por el día a día, por el estar”, contó.

En ese sentido, agregó: “Yo lo escuchaba y decía ‘sí, estoy de acuerdo’, pero también me pasa que uno va asumiendo otro lugar y se va transformando”.

El actor destacó que cuando sus hijos viajan a la Argentina intenta aprovechar al máximo el tiempo compartido. “Trato de meterle mucho tiempo de calidad, de amor, de conversaciones”, explicó, aunque aclaró que procura mantener al margen a los chicos de las cuestiones propias de los adultos.

El mensaje que le dedicó a Amancio

La relación con sus hijos también aparece reflejada en las redes sociales de Vicuña. En julio, el actor le dedicó un emotivo mensaje a Amancio por su sexto cumpleaños.

“Mi niño feliz, cumple 6 años. Valiente y sensible, dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado”, escribió junto a imágenes compartidas con el menor.

Para Vicuña, los reencuentros y el contacto permanente son herramientas para sostener el vínculo familiar en una situación que, según reconoció, no resulta sencilla.