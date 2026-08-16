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Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: un apostador se llevó más de 7.200 millones de pesos en el Tradicional

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.350 millones de pesos.

16 de Agosto de 2026
Quini 6.
Quini 6.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.350 millones de pesos.

El Quini 6 volvió a tener un ganador que se llevó un premio multimillonario. En el Tradicional, un jugador de Buenos Aires se llevó más de 7 mil millones de pesos. En el Siempre Sale 8 apostadores de Entre Ríos resultaron favorecidos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.350 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 18-09-15-28-31-02. Hubo un ganador de Sarandí en Buenos Aires que se llevó un total de 7.651.790.722,80.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 43-28-34-44-02-18. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 37-16-12-30-43-29. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el próximo sorteo se sortearán $3.924.239.184.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 32-09-10-06-35-02. Hubo 55 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $9.288.885,60. Ocho ganadores son de Entre Ríos.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 274 ganadores y cada uno percibirá $729.927,1.

 

Temas:

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