Quini 6: un apostador se llevó más de 7.200 millones de pesos en el Tradicional

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.350 millones de pesos.
El Quini 6 volvió a tener un ganador que se llevó un premio multimillonario. En el Tradicional, un jugador de Buenos Aires se llevó más de 7 mil millones de pesos. En el Siempre Sale 8 apostadores de Entre Ríos resultaron favorecidos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.350 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 18-09-15-28-31-02. Hubo un ganador de Sarandí en Buenos Aires que se llevó un total de 7.651.790.722,80.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 43-28-34-44-02-18. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 37-16-12-30-43-29. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el próximo sorteo se sortearán $3.924.239.184.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 32-09-10-06-35-02. Hubo 55 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $9.288.885,60. Ocho ganadores son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 274 ganadores y cada uno percibirá $729.927,1.