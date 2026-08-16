ANSES confirmó lo que cobrarán jubilados, pensionados y titulares de AUH en septiembre

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en septiembre de 2026 un aumento del 2,1%. La actualización se aplicará de manera automática sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

El porcentaje quedó definido después de que el INDEC informara que la inflación de julio alcanzó el 2,1%. El índice acumuló una suba del 19,3% durante los primeros siete meses del año y una variación interanual del 33,8%.

La fórmula establecida mediante el Decreto 274/2024 determina que las prestaciones de ANSES se actualicen todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor registrado dos meses antes. Por ese motivo, el dato de julio impactará sobre los pagos de septiembre.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES

El haber mínimo pasará de $419.775,93 a $428.591,22. En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000, quienes reciban el refuerzo completo cobrarán un total de $498.591,22.

La continuidad del bono deberá oficializarse mediante un decreto específico. El adicional no forma parte del haber previsional y, por lo tanto, no se incorpora a la base sobre la cual se calculan los aumentos mensuales.

La jubilación máxima de ANSES también aumentará un 2,1% y llegará a $2.884.013,07. Este grupo no recibe el refuerzo destinado a los titulares de menores ingresos.

Nuevos valores de AUH y asignaciones

La Asignación Universal por Hijo se ubicará en $154.015,81 por cada menor. El mismo importe corresponderá a la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los $501.487,63. En ambos casos, ANSES paga mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta correspondiente.

La Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF llegará a aproximadamente $77.017 para el primer rango de ingresos. La prestación por hijo con discapacidad se ubicará cerca de los $250.755 para ese mismo grupo.

Cómo quedarán las pensiones

La Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80% del haber mínimo, aumentará a $342.872,98. Si se confirma el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $412.872,98.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, que representan el 70% del haber mínimo, se ubicarán en $300.013,85. Con el refuerzo completo, el monto llegaría a $370.013,85.

La Pensión para Madres de Siete Hijos equivale a una jubilación mínima, por lo que alcanzará los $428.591,22. Si continúa el bono, el pago total de ANSES será de $498.591,22.