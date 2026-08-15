Pago de jubilaciones y asignaciones de ANSES: cómo queda el calendario por el feriado del lunes

Por el feriado del lunes 17 de agosto, el cronograma oficial se reanuda el martes 18. Consultá las fechas de cobro según la terminación de DNI para jubilados, AUH, AUE y otras prestaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó su cronograma de pagos correspondiente a agosto de 2026 porque debido al feriado del lunes 17 de agosto, la actividad en los bancos y en la administración pública se interrumpirá, trasladando la reanudación de los cobros para la franja que va del martes 18 al viernes 21 de agosto.
Así, quienes esperaban cobrar durante los primeros días de la próxima semana deberán tener en cuenta que el lunes 17 de agosto es feriado. El cronograma de pagos retomará el martes 18, con los DNI terminados en 5, y continuará el miércoles 19, jueves 20 y viernes 21.
El calendario completo permite consultar la fecha correspondiente a cada prestación y evitar confusiones ante la modificación provocada por el feriado.
Jubilaciones y pensiones que NO superan un haber mínimo
DNI terminados en 5: martes 18 de agosto
DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto
DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto
DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 5: martes 18 de agosto
DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto
DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto
DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 5: martes 18 de agosto
DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto
DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto
DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto
Asignación por Prenatal
DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto
Asignaciones con plazo extendido de cobro
-Asignación por Maternidad: Todas las terminaciones de DNI perciben sus haberes entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
-Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): Cobran todas las terminaciones de DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.