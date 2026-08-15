Dura derrota de Patronato: cayó 3 a 0 ante Colón y profundizó su difícil presente

REDACCIÓN ELONCE
La dura derrota de Patronato por 3 a 0 ante Colón dejó al Rojinegro anteúltimo y en descenso directo en la Zona B. Toledo abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo y Lago y Muñoz sentenciaron el encuentro en el complemento.
La dura derrota de Patronato por 3 a 0 ante Colón profundizó este sábado el delicado presente del conjunto entrerriano en la Primera Nacional. Por la fecha 25 de la Zona B, el equipo dirigido por Marcelo Candia perdió en el estadio Brigadier López y quedó anteúltimo, con 24 puntos y en zona de descenso directo.
Agustín Toledo abrió el marcador a los 45 minutos del primer tiempo con un potente remate desde afuera del área. Ignacio Lago amplió la ventaja apenas comenzado el complemento y Matías Muñoz estableció el 3 a 0 definitivo. Sobre los 31 minutos de la segunda mitad, Juan Pablo Meritello fue expulsado y Patronato terminó el encuentro con diez jugadores.
El resultado contrastó con lo ocurrido durante buena parte de la etapa inicial. Patronato había comenzado con intensidad, presionó en campo rival y contó con situaciones para ponerse en ventaja. Sin embargo, no logró aprovecharlas y el gol de Toledo antes del descanso cambió el desarrollo del partido.
Patronato tuvo sus oportunidades en el primer tiempo
El Rojinegro asumió la iniciativa desde los primeros minutos y buscó incomodar la salida de Colón. A los 7 minutos llegó una de las oportunidades más claras de la primera mitad: Patronato consiguió profundizar su ataque y un remate terminó impactando en el palo del arco defendido por Matías Budiño.
Colón respondió con una pelota profunda que buscó a un atacante dentro del área, aunque el futbolista sabalero no llegó a conectar de cabeza. Más tarde, a los 17 minutos, el local dispuso de un tiro libre en una posición favorable, pero tampoco logró generar peligro. Dos minutos después, Augusto Picco recibió la primera tarjeta amarilla para Patronato.
A los 21 minutos, el equipo entrerriano volvió a quedar cerca del gol. Franco Soldano recibió en una posición favorable dentro del área y tenía posibilidades de definir, pero se resbaló antes de rematar y la oportunidad se perdió. El conjunto de Candia había logrado incomodar a Colón, aunque volvió a carecer de eficacia.
Un gol sobre el cierre cambió el partido
Cuando el primer tiempo parecía encaminarse hacia un empate sin goles, Colón encontró la ventaja. A los 45 minutos, Agustín Toledo tomó la pelota fuera del área y sacó un fuerte remate que terminó en la red para establecer el 1 a 0.
El gol representó un golpe para Patronato, que había realizado un importante desgaste durante la etapa inicial y había tenido oportunidades para ponerse arriba. El Sabalero, en cambio, consiguió marcharse al descanso en ventaja después de atravesar varios pasajes en los que había sido presionado por el conjunto visitante.
La situación empeoró rápidamente para el Rojinegro en el complemento. Patronato adelantó sus líneas con la intención de buscar el empate, pero dejó espacios y Colón los aprovechó. Antes de que se cumplieran cuatro minutos, Ignacio Lago recibió una pelota desde campo propio, avanzó con terreno libre y quedó frente al arquero para definir con tranquilidad y marcar el 2 a 0.
Colón fue contundente y liquidó el encuentro
El segundo tanto modificó definitivamente el desarrollo. Patronato quedó desorientado y tuvo dificultades para recuperar la pelota y construir situaciones ofensivas, mientras Colón comenzó a manejar el encuentro con mayor comodidad.
A los 12 minutos llegó el tercer golpe. Tras un centro al área, Matías Muñoz conectó de cabeza y mandó la pelota a la red para establecer el 3 a 0. En poco más de un cuarto de hora, entre el cierre de la primera etapa y el comienzo de la segunda, el Sabalero había convertido tres veces y prácticamente sentenciado el partido.
Candia intentó modificar el funcionamiento del equipo a los 19 minutos del complemento. Alejo Miró y Diego Díaz dejaron la cancha para los ingresos de Renzo Reynaga y Valentín Villarreal. Los cambios, sin embargo, no consiguieron alterar el trámite y Patronato apenas pudo aproximarse con un disparo desde larga distancia.
Patronato terminó con diez jugadores
Sobre los 25 minutos, el Rojinegro volvió a disponer de una posibilidad para descontar. Rueda intentó conectar un centro enviado desde la derecha, pero no consiguió hacerlo con precisión y terminó golpeándose contra uno de los postes, por lo que debió recibir atención.
La situación se complicó todavía más a los 31 minutos, cuando Meritello vio la tarjeta roja directa luego de una dura infracción contra Lago en una disputa cerca de la mitad de la cancha. Con tres goles de diferencia y un jugador menos, las posibilidades de reacción del conjunto entrerriano quedaron reducidas.
Desde los 35 minutos, el encuentro bajó considerablemente su intensidad. Colón administró la ventaja sin necesidad de exponerse y Patronato tuvo dificultades para hacerse de la pelota y progresar en campo rival. El árbitro marcó el final a los 45 minutos, sin adicionar tiempo.
Una racha que agravó la situación en la tabla
Patronato había llegado al Brigadier López después de diez fechas consecutivas sin victorias, con siete empates y tres derrotas en ese período. La caída frente a Colón prolongó la sequía y mantuvo al conjunto de Candia en una situación comprometida cuando restan nueve jornadas para finalizar la etapa regular.
Con 24 puntos, el Rojinegro quedó anteúltimo en la Zona B y ocupó uno de los dos puestos de descenso directo. Colón, en cambio, llegó a 42 unidades, se mantuvo tercero y consiguió su segunda victoria consecutiva desde la llegada de Iván Delfino. El Sabalero quedó a dos puntos de Deportivo Morón y a siete del líder Ferro.
Patronato tendrá ahora dos compromisos consecutivos como local que serán determinantes para intentar revertir su presente: recibirá a Gimnasia de Jujuy el sábado 22 de agosto y posteriormente enfrentará a Almagro, el 29. Colón, por su parte, afrontará dos encuentros como visitante frente a San Miguel y Racing de Nueva Italia.