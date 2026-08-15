Independiente tiene nuevo DT: Jadson Viera sucederá a Quinteros

Jadson Viera será el nuevo entrenador de Independiente, luego de que la dirigencia resolviera este sábado avanzar definitivamente por el técnico de 45 años para reemplazar a Gustavo Quinteros, aunque no estará en el banco el próximo lunes ante Lanús: observará el encuentro y Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, responsables de la Reserva, dirigirán interinamente al equipo en La Fortaleza, antes de que el nuevo cuerpo técnico asuma formalmente el plantel profesional.

El acuerdo tendrá una particularidad vinculada con el año electoral que atraviesa Independiente. El contrato será por un año, pero incluirá una cláusula que permitirá rescindirlo en diciembre, en caso de que cambie la conducción del club después de las elecciones y las nuevas autoridades decidan que Viera no forma parte de su proyecto deportivo.

De esta manera, la actual Comisión Directiva evita comprometer económicamente a una eventual futura gestión y, al mismo tiempo, Viera tendrá estos meses para intentar reconstruir un equipo que quedó golpeado tras la eliminación 4-0 frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina y la posterior salida de Quinteros.

Quién es Jadson Viera

Jadson Viera Castro Gonçalves nació el 4 de agosto de 1981 en Santana do Livramento, Brasil, una ciudad fronteriza con Uruguay, país cuya nacionalidad también posee. Tiene 45 años y durante su etapa como futbolista actuó como defensor central.

Su nombre no es desconocido para el fútbol argentino. Jugó en Lanús entre 2007 y 2010 y formó parte del histórico plantel que conquistó el Torneo Apertura 2007, primer campeonato de Primera División en la historia del “Granate”. También pasó por Danubio, Atlante de México, Vasco da Gama, Nacional y Rentistas.

Tras retirarse comenzó a construir su carrera desde abajo. En 2018 se incorporó como ayudante de campo de Alexander “Cacique” Medina en Nacional y posteriormente lo acompañó en Talleres, Internacional de Porto Alegre y Vélez, donde formó parte del cuerpo técnico que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2022.

Su primera oportunidad como entrenador principal llegó en Boston River a finales de 2023 y allí empezó a llamar la atención del fútbol uruguayo. En 2024 condujo al club al tercer puesto de la tabla anual, su mejor campaña histórica hasta entonces, y consiguió la clasificación a la Copa Libertadores.

En total dirigió 89 partidos en Boston River, con 39 triunfos, 21 empates y 29 derrotas, y durante 2025 llevó al modesto conjunto uruguayo hasta la tercera fase de la Libertadores después de eliminar a Ñublense. Tras quedar afuera frente a Bahía, disputó la fase de grupos de la Sudamericana.

Precisamente en aquella Copa Sudamericana tuvo sus primeros enfrentamientos como entrenador contra Independiente. Boston River perdió 2-1 en Avellaneda y posteriormente cayó 5-1 en Montevideo, en un grupo en el que el “Rojo” terminó primero.

Su buen trabajo provocó que Nacional lo contratara en octubre de 2025, cuando faltaban solamente dos fechas para terminar el Clausura. Viera empató aquellos dos encuentros, aseguró la Tabla Anual y posteriormente disputó las finales del Campeonato Uruguayo frente a Peñarol.

Después del 2-2 de la ida en el Campeón del Siglo, Nacional se impuso 1-0 en el Gran Parque Central y Viera se consagró campeón uruguayo apenas cuatro partidos después de haber asumido, en el logro más importante de su todavía corta carrera como entrenador principal.

La historia en el “Bolso”, sin embargo, terminó pocos meses después. Su ciclo duró 144 días y 12 partidos oficiales, con cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, hasta su salida en marzo de 2026 luego de un comienzo irregular y dos golpes ante Peñarol, por la Supercopa y el Torneo Apertura.

Desde lo futbolístico, Viera aparece como un entrenador de perfil moderno, que pretende equipos protagonistas, con presión organizada y protagonismo a partir de la posesión, y durante sus últimos trabajos utilizó variantes del 4-3-3 y el 4-2-3-1.

Independiente apuesta así por un técnico joven, con apenas dos experiencias como entrenador principal, pero con un campeonato uruguayo, recorrido internacional y conocimiento del fútbol argentino.