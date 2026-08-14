Nadadores de Talleres representarán a Paraná en el Master Open de Buenos Aires

La Copa Master será el 29 y 30 de agosto

Florencia Flores y Nicolás Londero, representantes de la natación del Club Talleres de Paraná, se preparan para participar del Master Open que se disputará en Buenos Aires el 29 y 30 de agosto, organizada por el exnadador argentino José Meolans.

La posibilidad de entrenar durante todo el año marcó un cambio para la disciplina en la institución. En diálogo con ELONCE Deportivo, Flores explicó que desde la instalación del domo, en 2023, comenzaron a sostener una preparación continua.

“Es un orgullo tremendo porque desde 2023 que se colocó el domo, nosotros estamos entrenando todos los días sin parar”, destacó. Además, remarcó que Talleres cuenta actualmente con “la pileta climatizada más grande de la provincia”.

Londero también comenzó a entrenar en el club en 2023 y señaló que la continuidad permitió avanzar hacia nuevas competencias. Ambos tendrán ahora su primera experiencia representando a Talleres fuera de Entre Ríos.

Primera experiencia fuera de la provincia

Los nadadores viajarán junto a su preparador físico, Maxi Abasto, y se agruparán con integrantes del club Echagüe. Para ambos, el objetivo principal será adquirir experiencia y medirse con competidores de otras provincias.

“Vamos con expectativas lindas, medirnos también con las demás provincias", explicó Londero. En ese sentido, aclaró que un eventual premio sería un extra: “La idea es ir y tomar experiencia”.

El Master Open reúne a nadadores de diferentes edades y niveles de experiencia.

Las especialidades de cada nadador

Londero se especializa en pecho y competirá en 100 metros pecho, además de 50 metros crol, 50 espalda y 50 libre. Flores, en tanto, tiene al crol como especialidad y participará en 200 metros libres, 100 y 50 metros, además de probarse en los 50 metros pecho.

Para ambos, la preparación también implica adaptarse a una pileta olímpica de 50 metros, diferente a la pileta de 25 metros en la que entrenan habitualmente en Talleres.

“Es cuestión de tiempo y constancia, que es lo que trabajamos en todas las clases", sostuvo Flores.

Talleres también compite en la Copa Challenger

Antes del viaje a Buenos Aires, los nadadores participarán de la cuarta fecha de la Copa Challenger, una competencia por equipos en la que cada club suma puntos a través de sus representantes.

“Estamos apuntando a llegar al podio”, señaló Flores. Tras las primeras tres fechas, Talleres se encuentra entre los cinco primeros equipos. La delegación suele contar con alrededor de 20 nadadores por jornada, aunque la cantidad varía según cada fecha.

Compañerismo y crecimiento

Los representantes de Talleres destacaron además el crecimiento del grupo y el compañerismo como uno de los principales atractivos de la disciplina.

Los entrenamientos habituales se realizan de 20:30 a 21:30, mientras que actualmente sumaron más jornadas debido a las competencias. También incorporaron los jueves de gimnasio como complemento de la preparación.

Para quienes quieran sumarse, indicaron que pueden comunicarse a través de Instagram, en la cuenta de Natación Club Talleres, donde difunden información sobre entrenamientos y competencias.