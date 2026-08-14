Del Rowing Club a Madrid: Emiliana Uriona dio el salto a España para continuar su carrera en el hockey

Emiliana Uriona comenzó una nueva etapa deportiva en España para continuar su crecimiento en el hockey sobre césped, luego de una destacada trayectoria en el Paraná Rowing Club. La entrerriana se incorporó al Sanse Complutense de Madrid y se preparaba para afrontar la pretemporada con el objetivo de ganarse un lugar en el equipo.

La posibilidad de viajar a Europa surgió a partir del contacto con Maximiliano Bravo, un profesor al que había conocido años atrás. "Siempre tuve la idea de irme a jugar a a otro país”, recordó Uriona durante una entrevista con El Once Deportivo. Cuando el entrenador se instaló en Madrid, volvió a comunicarse con él y comenzó a gestionar su llegada.

La deportista viajó acompañada por su madre y, antes de instalarse definitivamente en Madrid, recorrió algunos puntos de España. "Todavía no caigo. Estoy muy feliz porque se pudo lograr este sueño que tenía y venía armando hace mucho tiempo", expresó.

Una lesión que obligó a postergar el viaje

El desembarco en Europa había estado previsto anteriormente, pero una lesión sufrida en noviembre modificó los planes. Uriona atravesó varios meses de recuperación y reconoció que la incertidumbre sobre su futuro deportivo fue uno de los momentos más difíciles de su carrera.

"Mentalmente, me destruyó. Fueron meses que lloraba, eran noches que no dormía", relató. Además del temor por no saber cuándo podría regresar a una cancha, la lesión coincidió con momentos importantes de su vida personal.

En ese proceso destacó el acompañamiento de familiares, amigos, compañeras y profesionales que trabajaron en su rehabilitación. Antes de viajar había podido regresar a los entrenamientos en Paraná, aunque todavía no había vuelto a disputar partidos. "Espero seguir jugando como estaba jugando y volver a meter muchos goles", afirmó.

Rowing y una etapa clave para su crecimiento

Uriona comenzó a practicar hockey a sus seis años, impulsada por su madre, quien también había practicado la disciplina. Dio sus primeros pasos en el CAE y posteriormente atravesó diferentes experiencias deportivas hasta llegar al Paraná Rowing Club.

Su incorporación a Rowing significó un punto de inflexión. Allí se consolidó, llegó a Primera y comenzó a recibir convocatorias para seleccionados. "Siento que Rowing fue el que me abrió esas puertas y el que me dejó mostrarme", destacó sobre el club.

La jugadora también recordó su debut en Primera y la integración con las mayores. Su capacidad goleadora y personalidad le permitieron afianzarse rápidamente en el plantel y sumar experiencias que ahora buscará trasladar al hockey europeo.

El desafío de ganarse un puesto en España

La pretemporada del conjunto madrileño contemplaba entrenamientos de lunes a sábado. Debido a los antecedentes de su lesión, el cuerpo técnico y los profesionales que siguieron su recuperación le recomendaron administrar las cargas durante las primeras semanas.

Uriona, sin embargo, dejó en claro cuál será su objetivo. "Quiero estar ahí siempre y ganarme el puesto por cómo juego", sostuvo. También remarcó que llega a un ambiente completamente nuevo, donde deberá construir su lugar desde el comienzo.

Por el momento, la entrerriana no tiene fecha definida para regresar a Argentina. Durante los próximos meses evaluará su adaptación deportiva y personal antes de resolver si prolongará su estadía y comenzará una carrera universitaria en España. Mientras tanto, su prioridad estará puesta en recuperar plenamente la competencia y aprovechar la oportunidad que buscó durante años.