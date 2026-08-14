Maravilla Martínez sorprendió al revelar cuánto dinero ganó en su carrera como boxeador

Sergio “Maravilla” Martínez desmintió que haya obtenido 30 millones de dólares durante su trayectoria profesional y estimó que sus ganancias estuvieron cerca de la mitad. Además, contó cuál fue la pelea que más dinero le dejó.
Sergio “Maravilla” Martínez sorprendió al revelar cuánto dinero ganó durante su extensa carrera como boxeador profesional y desmintió una cifra que durante años circuló sobre su fortuna. Según reconoció el excampeón mundial argentino, sus ingresos totales estuvieron lejos de los 30 millones de dólares que se le atribuyen y podrían haberse acercado a los 15 millones.
“Ah, no, no, eso no es así. Ojalá, ojalá fuese eso”, respondió Martínez cuando le mencionaron los 30 millones de dólares que aparecen como referencia sobre sus ganancias. Consultado acerca de si la mitad de ese monto podía aproximarse más a la realidad, confirmó: “Sí, sí, por ahí andará”.
“Treinta no, treinta no”, insistió el excampeón, quien además reconoció que durante sus años de mayor actividad deportiva no llevó un seguimiento detallado de sus finanzas.
La autocrítica de Maravilla Martínez
“Muy mala mía. No prestaba atención a lo que entraba o lo que salía de dinero”, admitió Martínez al recordar la forma en que administraba sus ingresos mientras desarrollaba su carrera.
El argentino también explicó que las bolsas en el boxeo profesional no necesariamente aumentaban de manera directa por cada victoria. “Uno no gana más por ganar los combates, sino que ganar el combate hace que en el próximo ganes un poquito más”, señaló.
El mayor ingreso de su carrera llegó en una de las noches más importantes de su trayectoria. Por su pelea contra el puertorriqueño Miguel Cotto, disputada en 2014, Martínez aseguró que percibió cerca de 7 millones de dólares, al sumar la bolsa, los derechos televisivos y los ingresos vinculados al sistema de pago por evento.
Las peleas que más dinero le dejaron
Otro de sus grandes combates económicos y deportivos fue ante Julio César Chávez Jr., en septiembre de 2012. Aquella noche, Martínez se impuso por decisión unánime y recuperó el campeonato mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Por ese enfrentamiento habría cobrado alrededor de 3 millones de dólares, sin contabilizar eventuales bonificaciones vinculadas a la pelea y a la obtención del cinturón.
Los enfrentamientos ante Cotto y Chávez Jr. marcaron los principales picos económicos de una trayectoria que llevó a Martínez a medirse con algunas de las figuras más importantes de su generación.
Una carrera entre los mejores del mundo
Nacido el 21 de febrero de 1975 en Quilmes, Martínez construyó su carrera profesional principalmente fuera de Argentina y llegó a combatir contra 12 campeones mundiales, con victorias frente a 11 de ellos.
Fue campeón mundial en dos categorías. En 2008 conquistó el título superwélter del CMB y, dos años después, alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al derrotar por decisión unánime a Kelly Pavlik en Atlantic City y quedarse con las coronas medianas del CMB y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).
Su reinado entre los medianos se prolongó durante 50 meses. En ese período, la revista especializada The Ring lo reconoció como campeón lineal y llegó a colocarlo entre los tres mejores boxeadores libra por libra del planeta, detrás de Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.
Los reconocimientos de Maravilla
Martínez recibió diferentes distinciones durante sus mejores años. Fue reconocido como boxeador del año en 2010 y 2012 y obtuvo dos premios al nocaut del año.
En Argentina, además, recibió el Olimpia de Oro en 2012. El Consejo Mundial de Boxeo también le otorgó el cinturón de diamante de los medianos como reconocimiento especial, publicó Infobae.
Tras alejarse inicialmente de la actividad después de la derrota frente a Cotto en 2014, “Maravilla” decidió regresar al ring en 2020. Desde entonces encadenó seis triunfos consecutivos. Su última presentación fue en marzo de 2023, cuando derrotó por nocaut en el primer asalto a Jhon Teherán en el Luna Park.