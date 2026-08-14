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Camionero entrerriano fue secuestrado en Santa Fe y abandonado tras ser maniatado

Ocurrió en Salto Grande, en la vecina provincia. Lo encontraron con precintos en las manos a la vera de la autopista Rosario-Córdoba y el camión aún no fue localizado. El hombre es oriundo de Hernández, en cercanías a Ramírez, y trabaja en el rubro hace varios años.

14 de Agosto de 2026
El camión aún no apareció
El camión aún no apareció Foto: Matias Heffel

Ocurrió en Salto Grande, en la vecina provincia. Lo encontraron con precintos en las manos a la vera de la autopista Rosario-Córdoba y el camión aún no fue localizado. El hombre es oriundo de Hernández, en cercanías a Ramírez, y trabaja en el rubro hace varios años.

Un camionero entrerriano fue víctima de un violento episodio en la localidad santafesina de Salto Grande, donde habría sido abordado y secuestrado mientras se encontraba con su vehículo, publicó Aire de Santa Fe.

 

Se trata de Matías Heffel, oriundo de la localidad de Hernández, localidad cercana a Ramírez, quien fue posteriormente abandonado a la vera de la autopista Rosario-Córdoba, en el cruce con la Ruta Provincial 12, en jurisdicción de Tortugas.

Lo encontraron con precintos en las manos

 

El hecho salió a la luz cuando otro camionero que circulaba por la zona observó al hombre haciendo señas para pedir ayuda. Según manifestó, había sido víctima de un robo y tenía precintos en las manos.

Foto: Facebook Mat&iacute;as Heffel
Foto: Facebook Matías Heffel

 

El conductor dio aviso a la Policía y se desplegaron móviles de Tortugas y Armstrong para localizarlo. Finalmente, los efectivos encontraron al camionero y lo asistieron.

 

La víctima fue trasladada al Samco local, donde se constató que se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente fue llevada a una dependencia policial para ampliar su declaración.

Buscan el camión

 

El vehículo continúa sin ser localizado. La investigación busca establecer cómo ocurrió el robo y secuestro, cuánto tiempo permaneció retenido el camionero y quiénes fueron los responsables.

 

El episodio generó preocupación debido a la modalidad delictiva y a que la víctima es un trabajador del transporte oriundo de Entre Ríos.

Temas:

Camionero secuestrado camión
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