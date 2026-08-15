Joven buscada desde el martes fue hallada en un camión: detuvieron al chofer por privación de la libertad

F. B. P., la joven, de 25 años y de Concordia, que era buscada desde el martes, fue localizada este sábado en buen estado de salud dentro de la cabina de un camión de transporte que circulaba desde Corrientes hacia Entre Ríos. El conductor, un hombre de 58 años oriundo de Buenos Aires, quedó aprehendido por el supuesto delito de privación ilegítima de la libertad.

La investigación se había iniciado a partir del pedido de averiguación de paradero radicado el 12 de agosto en la Comisaría Décima. Desde entonces, distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia desplegaron tareas para determinar dónde se encontraba la joven.

Durante una primera etapa se realizaron entrevistas y rastrillajes en Calabacilla y en el acceso sur de Concordia, con participación de efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y Prefectura.

Las cámaras permitieron reconstruir el recorrido

Una de las claves de la investigación fue el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad. A partir de esas imágenes, el viernes 14 de agosto los investigadores pudieron establecer que la joven habría subido el martes, alrededor de las 12, a un camión sobre la Ruta Nacional 14.

Según la reconstrucción policial, el vehículo posteriormente salió de Entre Ríos con destino hacia Corrientes.

Mediante el sistema de lectores de patentes, los investigadores lograron individualizar el rodado y comenzaron a reconstruir sus movimientos.

Posteriormente, personal de Migraciones informó que el camión había registrado un paso hacia Paraguay, aunque en los registros migratorios constaba únicamente el ingreso del chofer. El conductor regresó posteriormente al país este sábado 15 de agosto.

Montaron un operativo en el límite con Corrientes

Con esos elementos, los investigadores se comunicaron con los responsables de la empresa transportista propietaria del vehículo.

Desde la firma informaron que la unidad tenía previsto volver a pasar por Entre Ríos durante el mediodía de este sábado. Ante esa información, la Policía montó un operativo en el límite provincial con Corrientes.

Finalmente, los efectivos interceptaron un camión Iveco y procedieron a inspeccionar el vehículo.

Al revisar la cabina, encontraron a F.B.P., quien se encontraba en buen estado de salud, según confirmó la Policía.

Detuvieron al conductor del camión

El resultado del procedimiento fue comunicado al fiscal interviniente, Martín Núñez, quien ordenó la aprehensión del conductor.

Se trata de un hombre de 58 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que quedó detenido por el supuesto delito de privación ilegítima de la libertad.

La Fiscalía también dispuso el secuestro del camión para avanzar con las medidas necesarias dentro de la investigación.

Por su parte, la joven fue trasladada hacia Concordia para mantener una entrevista con el fiscal y continuar con las diligencias destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjo su desaparición y posterior traslado.

La investigación continuará ahora con el objetivo de reconstruir qué ocurrió desde el momento en que ella subió al camión hasta que fue localizada este sábado, así como determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.