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Paraná Tendencia de las redes llegó al Parque Urquiza

Primera batalla de “farmear aura” en Paraná: un centenar de jóvenes desplegó su carisma

La primera batalla de “farmear aura” se realizó en el Parque Urquiza y reunió a un centenar de jóvenes. Bailes, poses, gestos e improvisaciones formaron parte de una competencia que nació en las redes sociales y se expandió desde Brasil.

15 de Agosto de 2026
Primera batalla de “farmear aura” en Paraná.
Primera batalla de “farmear aura” en Paraná. Foto: (Redes).

REDACCIÓN ELONCE

La primera batalla de “farmear aura” se realizó en el Parque Urquiza y reunió a un centenar de jóvenes. Bailes, poses, gestos e improvisaciones formaron parte de una competencia que nació en las redes sociales y se expandió desde Brasil.

La primera batalla de “farmear aura” se realizó este sábado en Paraná y reunió a alrededor de un centenar de jóvenes en la zona del Puente de los Suspiros, en el Parque Urquiza. La convocatoria trasladó al espacio público una tendencia que se popularizó en las redes sociales y que ya había generado encuentros multitudinarios en Brasil.

 

Minutos después de las 16 comenzó a llegar el público al tradicional paseo de la capital entrerriana. Algunos de los presentes se animaron a participar de los duelos, que fueron moderados por los organizadores mientras el resto acompañó cada intervención con aplausos y reacciones.

El encuentro fue promovido en redes sociales por Humor Paranaense, que además difundió imágenes y videos de las competencias. Los participantes tuvieron que desplegar creatividad, personalidad y presencia frente a sus rivales para conseguir la aprobación de quienes observaban.

 

Qué significa “farmear aura” y cómo son las batallas

 

La expresión “farmear aura” surgió del lenguaje utilizado principalmente por los jóvenes en internet. El concepto hace referencia, de manera humorística, a realizar acciones que aumenten simbólicamente el “aura” de una persona, entendida como su carisma, estilo, seguridad o capacidad para llamar la atención.

Las competencias no tuvieron ninguna relación con enfrentamientos físicos. Cada participante ingresó a un espacio delimitado y buscó imponerse mediante bailes, movimientos corporales, poses, gestos, actuaciones o improvisaciones. El objetivo fue generar la mayor reacción posible entre los espectadores.

 

Según el formato que se extendió en otros países, las batallas pueden desarrollarse mediante eliminación directa, con enfrentamientos individuales hasta alcanzar una instancia final. El público o un grupo de jurados determina quién consiguió destacarse por su desempeño.

Una tendencia que creció desde Brasil

 

Este tipo de encuentros adquirió especial popularidad en Brasil, donde comenzaron a organizarse competencias en plazas y espacios públicos con la participación de niños, adolescentes y adultos. Los videos de algunas convocatorias alcanzaron millones de reproducciones y ayudaron a expandir la tendencia.

La cadena internacional Deutsche Welle describió estas competencias como encuentros en los que los participantes buscan conquistar al público o a los jurados mediante danzas, movimientos y performances creativas.

 

Con el crecimiento de las publicaciones en plataformas digitales, el fenómeno comenzó a replicarse en otros lugares.

La propuesta combina elementos de las tradicionales batallas de freestyle con baile, actuación, humor y códigos propios de los memes.

 

Este sábado, la tendencia tuvo su primera convocatoria en Paraná y encontró en el Parque Urquiza un escenario para que decenas de jóvenes pasaran de las pantallas a una competencia presencial.

Temas:

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